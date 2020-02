Vercauteren rekent op de goals van Joveljić tegen KV Mechelen: “Zo iemand hebben we nodig” Cedric Pollenus

14 februari 2020

14u05 0 Anderlecht De zoveelste D-day voor Anderlecht. Winnen morgen tegen KV Mechelen is een must om de kansen voor play-off 1 gaaf te houden. Daarvoor rekent trainer Frank Vercauteren op de goals van nieuwkomer Dejan Joveljić.

Tegen AA Gent viel de Servische spits al een kwartiertje in. Morgen zien we Joveljić wellicht langer in actie. “Hij is fysiek prima in orde en kan een volledige wedstrijd meespelen”, vertelde Vercauteren op zijn persbabbel. “Ik zie op training dat hij maar op één ding gefocust is, en dat is doelpunten maken. Zo iemand hebben we nodig. Als hij alleen op doel afstormt geeft hij zijn bal niet af, tenzij hij niet in scoringspositie staat.” Voorts zijn Vincent Kompany en Elias Cobbaut terug fit. Francis Amuzu en Pieter Gerkens zijn nog niet inzetbaar. Kemar Roofe gaat vandaag opnieuw onder de scanner.

Over de play-off 1-kansen van zijn ploeg deed Vercauteren geen grote uitspraken. “We moeten vooral naar onszelf kijken en de komende vijf wedstrijden zien te winnen. Het heeft geen nut om te speculeren wat andere ploegen doen. Over play-off 2 spreken we niet. We bekijken dat pas als het zover is, eerst focussen we ons op de wedstrijd tegen Mechelen. Dat wordt opnieuw een moeilijk duel, want Malinwa kan met de steun van haar supporters tegen ons altijd iets meer.”

Tot slot had Vercauteren het nog kort over de evolutie van Jérémy Doku die het de afgelopen weken goed doet bij de Brusselaars. “Doku is op de goede weg, hij is veel efficiënter geworden en is meer betrokken bij het spel. Het is een speler met potentieel, maar hij heeft nog veel werk voor de boeg en dat weet hij zelf ook. Naar jonge jongens toe ben ik altijd vrij realistisch”, besloot Vercauteren.