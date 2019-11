Vercauteren: “Positieve impuls, al is er nog héél veel werk” GVS

08 november 2019

22u55

Bron: Proximus Sports 0

Frank Vercauteren was een tevreden man - logisch. “Ik heb heel goede dingen gezien, vooral in het begin van de match”, vertelde hij bij Proximus Sports. “We waren efficiënt, en ook defensief stond het goed. Maar nadien kwam er langs beide kanten toch veel afval. Wij moeten ook meer kwaliteit tonen bij de voorlaatste en laatste pass. We verloren te makkelijk de bal. Maar het is belangrijk dat we op deze manier terug aansluiting vonden met de bovenste helft van het klassement. Hadden we hier verloren, zakten we terug weg en waren de commentatoren weer negatief. Nu is er een positieve impuls, al weet ik dat er nog héél veel werk is.”

Chadli: “Niet goed, maar drie punten belangrijkste”

“Het was geen goede match, maar die drie punten zijn het belangrijkste”, analyseerde Nacer Chadli de nipte zege van Anderlecht in het Regenboogstadion. “We hebben er voor gevochten en waren solide in de laatste tien minuten om de zege vast te houden. We begonnen ook goed met die vroege treffer, maar nadien slopen er technische fouten in en waren er veel verkeerde keuzes in de passing. Maar ik ben tevreden met deze overwinning, zeker met zoveel jonge gasten.”