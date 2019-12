Vercauteren past zich niet aan: “We volgen één lijn, ook tegen Antwerp”, paars-wit zonder Vlap en Sambi Lokonga? GVS

26 december 2019

12u03 1 Anderlecht Bevestigen. Dat is morgenavond na de deugddoende zege van afgelopen weekend tegen Racing Genk het doel. Niet evident als je op bezoek moet naar de Bosuil. “Ons aanpassen? Dat doen we nooit”, vertelde Frank Vercauteren op z'n persbabbel. “We hebben één grote lijn, ook tegen Antwerp.” Wel is het afwachten op Vlap en Sambi Lokonga inzetbaar zijn.

De Bosuil zal morgen omstreeks 20u30 branden, wanneer Anderlecht op bezoek komt. Maar Vercauteren is niet zinnens om tegen het energieke Antwerp alles om te gooien. “Ons aanpassen doen we nooit. Wel zorgen we via enkele kleine verschuivingen dat we de kwaliteiten van de tegenstrever kunnen verstoren. Maar voorts volgen wij één grote lijn, ook tegen Antwerp. We doen dus verder zoals we bezig zijn.” Niet onlogisch na de deugddoende zege tegen Racing Genk. Al wou de Anderlecht-coach meteen een werkpunt aanstippen. “Ons percentage aan voorzetten die aankwamen, lag te laag. Dat ligt deels aan de kwaliteit van de centers, maar ook aan de aanwezigheid voor doel. Daar blijven we op werken.”

Wie ongetwijfeld bij de opponent veelvuldig voor doel zal opduiken, is Dieumerci Mbokani. “Het is logisch dat we hem wat meer aandacht zullen geven. Hij is één van beste spitsen van Belgen. Enorm efficiënt, een kwaliteit die hij altijd heeft gehad.”

Verticaal

Eén iemand leek afgelopen zondag wel herboren: Peter Zulj. “We hebben geduid op enkele zaken, en dat heeft hij nu opgepikt”, aldus Vercauteren. “Het was belangrijk dat hij verticaal begon te spelen en de ontgoocheling dat hij de voorbije weken minder aantrad van zich af kon zetten. Hij zei wel altijd: ‘ik ben klaar’, maar ergens miste ik beleving bij hem. De knop is nu omgedraaid, hij had wat meer tijd nodig.”

Mogelijk kan de Anderlecht-coach wel niet opteren voor hetzelfde middenveld als tegen Genk. Zowel Michel Vlap als Sambi Lokonga waren gisteren ziek en sloegen de training over. “Het is afwachten of we op hen beroep kunnen doen”, aldus Vercauteren. Amuzu geraakt mogelijk wel fit. Chadli en Kompany ondervonden dan weer geen problemen van het duel van zondag en zijn eveneens inzetbaar.