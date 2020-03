Vercauteren over zijn toekomst bij Anderlecht: “Voor mij is alles duidelijk, ik wil blijven op de lange termijn” PJC

06 maart 2020

12u48 0 Anderlecht Als het van Frank Vercauteren afhangt, is hij ook volgend seizoen coach van Anderlecht. Al ontweek hij het thema wel: “Mijn toekomst is geen item.”

Anderlecht kan morgen definitief uitgeteld zijn voor play-off 1. Zou dat een invloed hebben op de plannen van Frank Vercauteren? Neen, zo blijkt: “Ik wil blijven op de lange termijn, ik heb nog een contract, dus voor mij is het geen item. Ik ben niet bezig met mezelf.”

Het is onduidelijk hoe de overeenkomst van Vercauteren op RSCA eruit ziet. Zo zijn er bronnen die zeggen dat de club een optie moet lichten. “Voor mij is alles duidelijk”, aldus Vercauteren. “Laat het mij zo stellen: ben niet gekomen voor de korte termijn, ik wil zo veel mogelijk bijdragen.”

De korte termijn is ook wel belangrijk dezer dagen op Anderlecht. Winst tegen Zulte Waregem is een must en zelfs dan kan de top zes weg zijn. “Ik ga Genk en KV Mechelen niet volgen”, sprak Vercauteren. “Ik heb maar twee ogen en het verandert voor ons toch niks. Wij moeten winnen.”