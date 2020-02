Vercauteren over play-off 1 en de gekwetsten: “Soms moeten we pushen. Niet ideaal” KDW/ODBS

Frank Vercauteren was na de oververdiende maar uiteindelijk nipte zege tegen Moeskroen zijn realistische zelve, zeker wat betreft de kansen op play-off 1 van Anderlecht. De coach ging ook dieper in op zijn gekwetstenboeg, na het uitvallen van Cobbaut nu twaalf spelers rijk. “Soms maken de omstandigheden dat we moeten pushen en dat pushen is niet ideaal.” Vercauteren was ten slotte blij met het mooie eerbetoon van paars-wit aan ex-speler Rob Rensenbrink, waarmee hij nog samen heeft gevoetbald. “Ik koester de zaken die we samen hebben gedaan.”