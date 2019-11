Vercauteren over penaltyklucht bij Club: “Dit is heel spijtig” PJC/YP

07 november 2019

11u54 0 Anderlecht Anderlecht-coach Frank Vercauteren sprak vandaag de pers toe in de aanloop naar de belangrijke wedstrijd van zijn ploeg, morgen tegen Zulte Waregem. Maar ook hier was het gespreksonderwerp toch vooral de penaltyklucht van gisteren in PSG-Club.

“Bij ons zijn er twee spelers aangeduid voor penalty’s”, trok Vercauteren de parallel naar zijn ploeg. “Zij moeten dan onderling overleggen wie trapt. Ik vind dat de beste oplossing, want je kunt spelers niet verplichten om een strafschop te nemen. Maar dan nog mag er geen ruzie gemaakt worden, de ego’s mogen niet de bovenhand halen. Discussie is altijd misplaatst, maar het gebeurt regelmatig op onze velden. Of een kapitein in zo een situatie kan helpen? Hij vertegenwoordigt de groep, hij is er niet enkel om handjes te schudden, dus: ja!”

Daarna volgde ook de vraag of hij blij was dat Diagne bij Club en niet bij Anderlecht zat. “Ik ben trainer van Anderlecht, maar ik hoop wel dat de Belgische ploegen het goed doen in Europa. Ik vond dit niet leuk, heel spijtig. Maar het is niet zo dat ego’s bij mij geen plek hebben, op voorwaarde dat ze kunnen denken in functie van de groep.”

Daarna ging het ook nog even over de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Siebe Dewaele is onzeker na de stevige tik die hij moest incasseren tegen Cercle, voor de rest recupereert Vercauteren niemand voor de match van morgen, die door de coach wordt erkend als sleutelwedstrijd. “Alle matchen zijn even belangrijk voor ons, je kan ofwel aansluiten, ofwel verder op achterstand gezet worden. Maar dit is inderdaad een belangrijke wedstrijd voor ons.”