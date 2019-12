Vercauteren over open brief: “Ik sta er voor honderd procent achter” PJC

13 december 2019

Anderlecht De open brief moest hét gespreksonderwerp van de persconferentie op Anderlecht worden. Frank Vercauteren besliste er anders over. Hij was karig met zijn commentaar.

“Je zit hier niet voor die brief”, had Frank Vercauteren redelijk snel een vraag van een collega afgeblokt. Waarna we op het einde nog een poging waagden. “Als mijn naam onder die brief staat, betekent dat dat ik er voor honderd procent achter sta. Van alles wat er staat, was ik op de hoogte toen ik begon”, sprak Vercauteren rustig. “Meer moeten we niet zeggen, we moeten vooral doen.” Toen we vervolgens de opmerking maakte dat Vercauteren gewoon zijn mening kon geven, zei hij: “Ik heb al jaren geen mening. Allez, ik heb die wel, maar ik houd ze achter, want het wordt niet altijd goed ontvangen.”

De ambities blijven hetzelfde, zei Vercauteren nog: “Er is niks veranderd. We moeten in Anderlecht altijd het doel hebben om zo hoog mogelijk te mikken. Ik kijk nu niet naar het klassement.”

Over de wedstrijd tegen Standard

Het is onzeker of Vercauteren op Sclessin een beroep kan doen op Vincent Kompany en Nacer Chadli. “Ze hebben deels meegetraind, maar we moeten hun evolutie dag per dag bekijken. We willen ook niet het risico lopen hen permanent te verliezen.”

Op de suggestie dat Anderlecht het altijd moeilijk heeft op Sclessin antwoordde Vercauteren laconiek: “Zetterberg zei me nochtans dat hij er nog nooit had verloren. De laatste jaren hadden we het er misschien moeilijker. We kennen de capaciteiten van Standard en het publiek, maar dat is een reden als een andere. Het wordt speciaal, maar niet moeilijker dan andere matchen.”