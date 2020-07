Vercauteren over geblesseerde Kompany: “Moeten voorbereid zijn op lange afwezigheid” Pieter-Jan Calcoen

18 juli 2020

18u30 16 Anderlecht Frank Vercauteren maakt zich zorgen over Vincent Kompany, Frank Vercauteren maakt zich zorgen over Vincent Kompany, die in Saint-Étienne geblesseerd naar de kant moest . “We vrezen dat het relatief serieus is”, sprak de Anderlecht-coach.

Een uur lang speelde Vincent Kompany een prima partij tegen Saint-Étienne (1-2-winst), maar dan voelde de aanvoerder van Anderlecht na een sprint ineens pijn aan de adductoren. Hij ging meteen naar de kant. Na de match sprak coach Frank Vercauteren over zijn kapitein. “Vincent stopte heel bruusk, hij probeerde niet voort te spelen, dan weet je dat het een vervelende blessure kan zijn. Het is te vroeg om in te schatten wat Vincent juist heeft, we moeten 24 of 48 uur afwachten, maar we vrezen dat het relatief serieus is.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vercauteren hoopt dat Kompany, die bekendstaat om zijn broze lichaam, niet te lang out is. “Maar we moeten rekening houden met een lange afwezigheid, we moeten daarop voorbereid zijn”, klonk het weinig bemoedigend.

Direct na zijn vervanging ging Kompany langs de zijlijn aan het coachen. Ook bij de tweede match stuurde hij voortdurend bij. Vercauteren vond het niet vreemd dat Kompany zo snel de knop omdraaide. “Want je kunt het verleden toch niet veranderen. Vincent was natuurlijk wel aangeslagen, omdat hij begrijpt wat dit kan betekenen voor de toekomst.”

Amuzu en Vranjes kwamen niet in actie tegen Saint-Étienne, zij zijn licht geblesseerd.

Vercauteren over blessure Kompany:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vercauteren over voorbereiding:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vercauteren over transfers en ambities:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Ondanks winst eindigt eerste echte test voor Anderlecht in mineur: Kompany met hinder aan adductoren naar de kant