Vercauteren over coachende Kompany in voorbereiding: "Moet hij dan zwijgen? Bizar"

07 augustus 2020

14u36 2 Anderlecht Vincent Kompany was tijdens de oefenduels erg aanwezig langs de zijlijn. Op Mechelen mag hij niet coachen - hij heeft geen diploma -, maar Anderlecht-T1 Frank Vercauteren snapt de controverse niet. “Ik vind dat bizar.”



De licentiecommissie liet reeds weten dat het Anderlecht in de gaten houdt. Vincent Kompany mag namelijk niet bijsturen tijdens officiële wedstrijden, wat hij wel deed in de vriendschappelijke matchen, maar niet zal doen Achter de Kazerne. Enkelingen zagen er desinteresse bij Vercauteren in. Was het nochtans niet.

“Ik coach niet in de voorbereiding”, aldus Vercauteren. “Nog nooit gedaan. Ik observeer - ik zit er niet aan champagne te denken, hé. Ik vind het een ideaal moment om spelers zelf oplossingen te laten zoeken. En dan mogen anderen - zoals mijn assistenten of Vincent Kompany - wel aanwijzigingen geven. Ik zie niet in waarom dat niet zou mogen. Moeten we echt aan Kompany zeggen dat hij moet zwijgen? Ik vind dat bizar.”

Op KV Mechelen zal Vercauteren nog geen beroep doen op aanwinsten Bundu, Tau en Mykhaylichenko. “Zij zitten niet in de selectie.” Yari Verschaeren in principe wel, maar hij start wellicht op de bank. “Er is geen probleem-Yari”, sprak Vercauteren. “Je speelt bij Anderlecht, er is concurrentie. Yari gaat daar nuchter mee om.”

Tot wat RSCA dit seizoen in staat is, daar wilde Vercauteren geen pronostiek over doen. “Maar er zijn normen op Anderlecht en daar moeten we aan beantwoorden.”

