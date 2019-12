Vercauteren: “Niet genoeg getoond om hier als overwinnaar uit te komen” YP

01 december 2019

17u04

Bron: Proximus Sports 0 Anderlecht Anderlecht leed vandaag zijn eerste nederlaag onder Frank Vercauteren en ook de coach zag natuurlijk dat het niet goed genoeg was. “We hebben niet genoeg getoond om hier als overwinnaar uit te komen”, klonk het eerlijk.

“We kwamen al snel achter dus al wat we hadden voorbereid, konden we weggooien. Onze instelling en intensiteit zaten niet goed vandaag en dan kan je niks doen. Er was een bepaalde reactie na de rust, maar het bleek te laat. Ook door omstandigheden, een gemiste penalty, kregen we het geloof niet terug in de ploeg. Al wat we doen, doen we met bepaalde bedoelingen maar dat tikkeltje meeval en kwaliteit om weer in de match te komen, dat hebben we vandaag gemist.”

De eerste tegengoal was op z’n zachtst gezegd te vermijden. “Dat uitvoetballen van achteruit kan zeker, dat proces gaan we niet veranderen. Maar er is een bepaalde risicofactor, een limiet die we niet mogen overschrijden en dat hebben we vandaag dus wel gedaan. We gingen er te ver in. Het is geen schande om een bal weg te trappen, dat kost tenminste geen tegengoals.”

Ook over de spelleiding wilde de coach nog een en ander kwijt. “Ik denk dat het tempo tien keer uit de wedstrijd is gehaald, om verschillende redenen. Een blessure, de VAR, controle van de VAR,.... Ik denk dat we twaalf minuten moesten overspelen, in plaats van zes. Ik snap niet dat er zoveel meningen nodig zijn om een beslissing te nemen. Dat kan sneller. De scheidsrechter die die tweede penalty fluit, staat op drie meter van de fase. De beslissing wordt dan herroepen, het tempo gaat weer uit de match en je weet voor wie dat voordelig is. Dit was een belangrijke wedstrijd naar het vervolg van de competitie toe. De supporters eisen veel van ons en dat is terecht. Alles op de beker nu? Da’s gemakkelijk gezegd. Maar het moet beter.”