Vercauteren neemt 21 spelers mee op afzondering, Gerkens en Doku ontbreken: “Kompany blijft nauw betrokken” PJC

24 oktober 2019

20u55 8 Anderlecht Een verplaatsing naar Eupen, dat betekent dat Anderlecht op afzondering gaat. Met Vincent Kompany, die geblesseerd is. “We gaan geen risico’s met hem nemen”, aldus Frank Vercauteren.

“Vincent gaat wel mee op afzondering, hij is deel van het team en blijft nauw betrokken.” Vercauteren, die wellicht ook Sandler (knie) moet missen, verwacht een moeilijke wedstrijd am Kehrweg. “We mogen Eupen niet onderschatten, maar als we we willen meedoen waarvoor we eigenlijk moeten meedoen, dan moeten we een reeks neerzetten.”

Vercauteren apprecieert het optimisme rond zijn aanstelling. “Maar ik weet hoe het gaat: twee keer verliezen en het is weer helemaal anders. Alles kan snel veranderen.” Ook voor Anthony Vanden Borre, vandaag jarig? “Hij is nog niet klaar voor een aantal dingen. Het is de bedoeling hem zo snel mogelijk te integreren. Maar we bekijken het dag per dag, week per week.”

Ondertussen is paars-wit op afzondering vertrokken. Kompany gaat geblesseerd mee. Van Doku en Gerkens geen spoor in de selectie. Deze 21 spelers zijn mee: Chipciu, Vlap, Didillon, Adzic, Chadli, Cobbaut, Zulj, Thelin, Trebel, Van Crombrugge, Luckassen, Roef, Kayembe, Amuzu, Sambi, Dewaele, Verschaeren, Sardella, Kana, Saelemaekers en Roofe.