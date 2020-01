Vercauteren na eerste zege van Anderlecht in 2020: “Konden iets efficiënter zijn” Redactie

11 januari 2020

14u10 0

Frank Vercauteren zag Anderlecht deze voormiddag een oefenmatch tegen Lugano makkelijk met 2-1 winnen. “Maar we waren toch iets te weinig efficiënt”, bleef Vercauteren kritisch voor zijn team. Over nieuwkomer Amir Murillo was de trainer van Anderlecht tevreden. “Het is een speler die eigenlijk al ver staat in zijn ontwikkeling, waar we heel veel kunnen aan vragen. Hij heeft de kwaliteiten om zich meteen in de passen en beschikbaar te zijn voor de wedstrijdselectie.” Bekijk de volledige reactie van Vercauteren in bovenstaande video.