Vercauteren: “Moeten nog volwassener worden, maar balans is positief” GVS

20 oktober 2019

Een succesvolle terugkeer voor Frank Vercauteren bij Anderlecht. “Na een goede start kenden we wat problemen”, analyseerde de nieuwe coach de ruime zege voor de microfoon van Proximus Sports. “Maar met de 3-1 tankten we weer vertrouwen. Met het aantal gemaakte goals, de kanten die we creëerden en het feit dat we niet veel weggeven aan STVV, is de balans positief. Na goed te werken op training, wisten we wat te doen. De spelers deden het goed. We hebben nog wat tijd nodig om volwassener te worden en een match te controleren. Maar dat hoort erbij omdat we met veel jonge gasten werken.” Dus gaat Vercauteren met de glimlach naar huis. “Het is speciaal om hier terug te komen. Maar het belangrijkste is dat Anderlecht terugkeert naar de club dat het moet zijn”, besloot de hoofdcoach.