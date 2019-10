Vercauteren komt opnieuw thuis: “Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets mooi ontstaan” Redactie

03 oktober 2019

16u03 3 Anderlecht “Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuis kom”, aldus Franky Vercauteren in een eerste reactie nadat hij werd aangesteld als hoofdcoach. Door die zet wordt Frank Arnesen aan de deur gezet en zet Simon Davies een stapje opzij.

“Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis. Met de komst van Vincent wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past. We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingservaring, zet Vincent dan weer een vernieuwende spelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie. Ik ken Vincent uiteraard ook goed. Als jeugdspeler, als jonge prof destijds bij Anderlecht toen ik hier coach was. Wat we nu vooral moeten doen, is samen opnieuw matchen winnen. Ik zal proberen de juiste keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets mooi ontstaan.”

