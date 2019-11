Vercauteren kijkt uit naar duel tegen Kortrijk: “Hoop dat Yves iets van mij heeft opgepikt” Redactie

22 november 2019

11u26 0 Anderlecht Anderlecht tegen Kortrijk, dat is ook Yves Vanderhaeghe tegen Frank Vercauteren. In aanloop naar de wedstrijd van zondag sprak Vercauteren de pers toe. Hij had het onder meer over zijn verleden met Vanderhaeghe en Elias Cobbaut na zijn avontuur bij de Rode Duivels.

In 2005 werd Vercauteren hoofdcoach van Anderlecht, waar Vanderhaeghe op dat moment nog op het middenveld speelde. De twee werkten één jaar samen bij paars-wit, waarna Vanderhaeghe zelf coach werd. Op de persconferentie zei Vercauteren dat hij het niet zag als een duel tussen leraar en leerling.

“Yves behoudt zijn identiteit en principes, dat is belangrijk als coach. Al hoop ik toch dat hij iets van mij als trainer heeft opgepikt in zijn profiel. Het is zijn eigen verdienste waar hij nu staat. Dat Yves boos was toen ik hem niet meer opstelde aan het einde van zijn carrière bij Anderlecht? Dat zou kunnen, maar ik apprecieerde toen wat hij zei. Ik vond dat heel normaal, en had daar geen enkel probleem mee.”

Met Nacer Chadli, Elias Cobbaut, Yari Verschaeren en Hendrik Van Crombrugge vertegenwoordigden vier spelers Anderlecht bij de nationale ploeg de afgelopen weken. Vercauteren zei dat hij niet verrast was over de selectie van Cobbaut. “Hij is heel goed bezig de laatste tijd, en hij kan nog beter. Ik wil geen andere Cobbaut zien dan de weken ervoor. Hij moet een streep trekken onder de nationale ploeg, nu is het Kortrijk, en dat is soms het moeilijke.”

Bij de nationale beloften geraakte Sambi Lokonga licht geblesseerd, maar hij zou volgens de veldheer fit moeten geraken voor zondag. Ook Chadli is er dit weekend normaliter bij in het Lotto Park. Op Kompany is het nog even wachten: “Hij moet zelf aanvoelen hoe ver hij staat. Hij heeft veel ervaring met terugkomen uit blessures. Het is soms een kwestie van remmen, soms van pushen. Dat is dubieus, maar hij kent z’n lichaam het best.”