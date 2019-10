Vercauteren kan nog niet rekenen op Kompany tegen STVV, Nasri nog weken aan de kant Redactie

18 oktober 2019



Voor zijn eerste match aan het roer bij Anderlecht - zondag tegen STVV - kan Frank Vercauteren nog niet rekenen op de geblesseerde Vincent Kompany. “Een datum plakken op zijn terugkeer is moeilijk”, zei Vercauteren zonet op zijn persbabbel. “Ik zal week per week bekijken waar hij staat. Kompany moet op de best mogelijke manier terugkeren en het proces wat versnellen is niet aangewezen.”

Doordat ook Derrick Luckassen (geschorst) ontbreekt, moet Vercauteren meteen puzzelen achterin. Elias Cobbaut weer naar het centrum schuiven lijkt de meest voor de hand liggende optie, maar volgens Vercauteren zijn er meerdere mogelijkheden. “We hebben al wat zaken uitgeprobeerd op training”, aldus Vercauteren. “Cobbaut is niet de enige mogelijke oplossing.

Op Samir Nasri is het dan weer nog een paar weken wachten. “Er was sprake van een afwezigheid van zes tot acht weken”, sprak Vercauteren. “Natuurlijk komt die blessure ongelegen, ook omdat hij uit een moeilijke periode komt en net nood heeft aan trainingen en wedstrijden. Maar zijn progressie wordt dus opnieuw gestopt. Het zal nog een aantal weken duren vooraleer hij terug is.”