Vercauteren kan nog geen update geven rond blessure Kompany: “Hopelijk korte termijn, maar ik kan er geen tijd op plakken” DMM

08 december 2019

21u45

Bron: VTM 0 Anderlecht Weer geen drie punten voor Anderlecht. Paars-wit kwam tegen Charleroi niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel. Bovendien heerst er nog altijd onduidelijkheid over de blessure van Vincent Kompany.

Echt veel viel er niet over het bloedeloze gelijkspel tussen Anderlecht en Charleroi te vertellen. Paars-wit hield de nul, maar scoren lukte niet. Bovendien leek coach Frank Vercauteren lang te wachten met zijn wissels. Vlap en Verschaeren kwamen er pas in de slotminuten op. Vercauteren reageerde op de persconferentie na de wedstrijd.

“Was er reden om te wisselen en wie moest je wisselen? Langs de ene kant moet je balans houden om toch niet zo maar alles open te stellen. Aan de andere kant waren er een aantal jongens waarvan je dacht dat ze qua inspanning heel ver zaten, maar zij hadden nog de kans om het verschil te maken. Ik zag niet echt een reden om anderen er in te jagen, terwijl sommigen nog goed bezig waren”, aldus Vercauteren.

Vercauteren: “Hopen dat blessure Kompany iets voor korte termijn is”

Uiteraard werd de Anderlecht-coach ook gevraagd naar de blessuretoestand van Vincent Kompany. “Er zijn nog acht anderen ook. Neen, ik ga daar voorlopig niets over zeggen. We moeten écht elke match, elke dag zodanig werken aan het feit dat we niet weten wat is er vandaag, wat is er morgen en wat is er overmorgen.”

“Kompany is hopelijk korte termijn, maar ik kan daar geen tijd op plakken. Sandler zullen we vanaf maandag zien. We hebben een beetje aan de lijn getrokken om hem beschikbaar te houden. Morgen volgt een consultatie bij de dokter en weten we hoe lang we hem kwijt zijn.”