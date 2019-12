Vercauteren in aanloop naar belangrijke bekermatch: “Ik zie het probleem niet dat ik zou kunnen hebben met Kompany” NVE/GVS/ODBS

04 december 2019

12u30 0 Anderlecht “Er is geen verschil in visie tussen die van mij en die van Kompany. Ik zie dan ook het probleem niet dat ik zou kunnen hebben met Vincent.” Daags voor de belangrijke bekermatch tegen Moeskroen wilde Anderlecht-coach Frank Vercauteren nogmaals duidelijk maken dat beide heren aan hetzelfde touw trekken. “En dat is nog steeds zonder compromissen.”

Paars-wit kan zich allerminst een misstap veroorloven. Als het nog íets van het seizoen wil maken, moet er gewonnen worden van Moeskroen. “De wedstrijd van het jaar? We gaan ervan uit dat we klaar zijn om te winnen, om door te stoten”, zegt de Anderlecht-coach. “Die positieve gedachte moet er zijn. Elke week. Of het nu om een bekermatch - waar één wedstrijd beslissend is - gaat of niet, maakt niet uit.”

Neen, de spelers hebben absoluut geen probleem met onze manier van spelen Frank Vercauteren

Winnen dus, mét de Kompany-filosofie. Dat wilde Vercauteren zeker nog eens duidelijk maken. “Er is geen verschil in visie tussen die van mij en die van Kompany. Ik zie dan ook het probleem niet dat ik zou kunnen hebben met Vincent. Ons idee is nog altijd hetzelfde als in het begin. Zonder compromissen. De nederlaag tegen KVO wil niet zeggen dat we zaken gaan veranderen. We gaan niet de lange bal hanteren.” Vercauteren wilde dan ook duidelijk maken dat iedereen achter ‘het systeem’ staat. “Neen, de spelers hebben absoluut geen probleem met onze manier van spelen.”

De oefenmeester kwam ook nog eens terug op het gesprek met de fan board. “Ik begrijp het ongenoegen van de fans en het onderhoud was positief. Ze lieten ons duidelijk verstaan dat ze de ploeg blijven steunen. Dat is een geruststelling voor mijn spelers.” Of Kompany, Sandler en Chadli morgen spelen, is nog koffiedik kijken. “Vincent bekijkt het dag per dag, maar hij voelde geen gevolgen na de match in Oostende. Sandler ondervindt nog kwaaltjes, afwachten hoe het straks loopt op de training. Hetzelfde geldt voor Chadli, die na de match tegen KVO nog niet trainde.”