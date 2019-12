Vercauteren: “Ik moet de jongens feliciteren, we speelden een perfecte eerste helft” DMM/JBE

05 december 2019

23u32 0 Anderlecht Anderlecht-trainer Frank Vercauteren feliciteerde na de match tegen Moeskroen zijn spelers. “We hebben een perfecte eerste helft gespeelde op alle vlakken. Ik moet de jongens feliciteren voor deze prestatie.”

2-3 op Moeskroen. Anderlecht staat in de kwartfinales van de beker. Of dat met opluchting gepaard ging? Neen, volgens Frank Vercauteren. “Opgelucht? Wij zijn zoals we moeten zijn. Opgelucht van wat? Ik herhaal het nog eens: wij moeten dit elke week brengen. Het is waar we naartoe willen evolueren. Het Anderlecht-DNA is om elke match te willen winnen en goed te spelen, voor een groot deel van de wedstrijd toch.

Vercauteren bevestigde na de match nog eens dat de blessure van Vincent Kompany opnieuw een hamstringblessure zou zijn. “Ja, het is een spierprobleem. Een beetje onverwacht, want hij had aan de rust nog niet geklaagd. In het begin van de tweede helft is er dan iets misgelopen. We wisten dat dit kon gebeuren, maar dat kan met iedereen. We zullen morgen of overmorgen moeten zien wat het juist is. De eerste 24 uur is dat moeilijk te bepalen.”

Is de beker nu een hoofddoel voor Anderlecht? “Elke wedstrijd is een hoofddoel. Bij Anderlecht moet je alles willen winnen en er ook alles aan doen om te winnen. Al wat je kan meenemen, moet je meenemen. De beker is daar één iets van.”