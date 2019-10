Vercauteren: “Ik ben offensief op mijn honger gebleven, een reeks neerzetten is makkelijk gezegd” DMM

25 oktober 2019

23u06

Bron: Play Sports 0 Anderlecht Na twee betere wedstrijden, was het opnieuw pakken minder voor Anderlecht bij Eupen. Paars-wit bleef op een troosteloze 0-0 steken. Coach Frank Vercauteren hinkt op twee gedachten.

“Ik heb een verdeeld gevoel na deze wedstrijd”, opende Vercauteren in een eerste reactie na de match. “Gezien vanuit de organisatie, qua defensief blok, hebben we een heel aanwezige wedstrijd gespeeld. We gaven weinig weg, op enkele stilstaande fasen na. Offensief gezien ben ik dan weer op mijn honger gebleven. Op paar momenten na hebben we niet kunnen dreigen. Er zat te veel afval in het spel en er was te weinig aanwezigheid in de zestien.”

“Je ziet de intenties van de tegenstrevers en zolang je niet scoort, weet je dat je het moeilijk kan hebben. Het was moeilijk ook om oplossingen te vinden. Na verloop van tijd is dat gelukt, maar dan was de verderzetting in de zestien niet aanwezig bij ons. Ik zag vandaag in elk geval een veel constanter Anderlecht. We hadden veel controle over match. Veel meer dan tegen STVV, daar liepen we soms achter de feiten aan.”

“We proberen er het beste van te maken. Dat we daarvoor een reeks moeten neerzetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoeveel ploegen winnen vijf wedstrijden na elkaar in de Belgische competitie op één uitzondering na? Ook daarin moeten we realistisch zijn.”

Van Crombrugge: “Het was te weinig vandaag”

De beste man bij Anderlecht was nog doelman Van Crombrugge. Hij hield zijn ex-club een paar keer van de 1-0 en was kritisch voor de prestatie van zijn eigen ploeg. Van Crombrugge: “Ik vond het te weinig vandaag. Dit was echt geen goeie wedstrijd. Het was heel slordig, te traag. Er waren te weinig ideeën en creativiteit.”

“We speelden een paar kansjes bijeen op individuele acties van Alexis in de eerste helft, maar in de tweede helft was het gewoon te weinig, Natuurlijk missen we Chadli wel. Hij was de voorbije weken de man in vorm, daar gaan we niet over liegen. Maar als Anderlecht zijnde moet je dat wel kunnen opvangen.”

“We stonden goed in deze wedstrijd, we gaven weinig weg, maar offensief moet het beter. We moeten weer analyseren waar het fout liep. Ook Eupen stond goed, maar met onze kwaliteiten moeten we dat kunnen uitspelen. Ik heb er een paar moeten pakken, ja. Dat weet je als je veel balbezit hebt, dat je er een paar op de tegenaanval moet pakken.”