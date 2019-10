Vercauteren: “Gaf mee aan jongens dat het bij 3-1 nog niet gedaan was” GVS

31 oktober 2019

Geen 10 op 12 onder Frank Vercauteren, Anderlecht gaf in het slot nog een dubbele voorsprong uit handen. “Bij de 3-1 zei ik tegen mijn jongens: ‘het is nog niet gedaan.’ Je moet altijd opletten voor die ommekeer, AA Gent heeft die kwaliteiten. Al vind ik wel dat we hebben gedaan wat we moesten doen. Alleen hadden we geen geluk aan het einde van de match. Maar je weet dat die laatste minuten - noem het Mazzu-time of een andere time - meetellen. Dat is nu eenmaal voetbal.” Vercauteren onthield ook de positieve zaken. “We zijn bezig aan het uitbouwen van enkele zaken. Ik ben blij met wat ik zag tegen een hele goeie ploeg. Dat zei ik ook tegen de jongens. Aan het einde waren we slachtoffer van twee goals, maar ik zie elke week progressie.”