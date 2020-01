Vercauteren: “De club is bezig met enkele dossiers, en ik heb er vertrouwen in dat die afgerond raken” Redactie

30 januari 2020

14u56 2 Anderlecht Zondag staat Anderlecht - opnieuw - voor een levensbelangrijke match wil het play-off I nog halen. Paars-wit neemt het thuis op tegen Moeskroen. Maar trainer Franky Vercauteren kreeg op z’n wekelijkse persbabbel vooral vragen over het nakende einde van de wintermercato: “Ik kan er voorlopig niets over zeggen. Het is voorlopig nog wat vaag allemaal”.

Tot morgen middernacht heeft Anderlecht nog de tijd om versterking, en liefst een spits, aan te trekken: “Er zijn dossiers gaande, maar er is nog niets concreet. Ik kan er verder ook niet veel over zeggen en ga ook geen namen noemen. Het hangt af van wie allemaal beschikbaar is. Maar ik heb alle vertrouwen in onze mensen die met die dossiers bezig zijn. Ik denk positief en weet dat de club bezig is met een aantal dossiers die zij trachten af te ronden”, bleef Vercauteren wat op de oppervlakte.

Niet blijven zagen over Cercle

Over de match tegen Cercle was Vercauteren duidelijk: “We zoeken geen schuldigen, we zoeken oplossingen na die match. We zijn erop teruggekomen, we hebben er een aantal dingen uitgehaald om te bekijken op training. We zijn er ons van bewust dat het niet goed was, maar we gaan er niet blijven over zagen. We zijn ons bewust van de werkpunten.”

Ode aan Rensenbrink

Anderlecht kan zondag maar op één manier een ode brengen aan het overleden clubicoon Rob Rensenbrink: “De prestatie moet navenant zijn aan het belang dat Rob voor de club heeft gehad. Er is maar een alternatief waar iedereen tevreden mee zal zijn. Dat is goed spelen en winnen. We willen er wel een schep bijdoen voor Robbie, maar dat moet altijd het uitgangspunt zijn.”