Vercauteren: “Dat ik veel assistenten heb? We gaan daar iets aan veranderen” Redactie

18 oktober 2019

11u36 0 Anderlecht Zondag ontvangt Anderlecht STVV in het Lotto Park. Dat wordt de eerste competitiematch van paars-wit met Frank Vercauteren, die sportief nu de touwtjes in handen heeft. De samenwerking met Vincent Kompany verloopt alvast goed, zo gaf Vercauteren zonet aan op zijn persbabbel. Maar de rol van zijn vele assistenten zal wel (her)bekeken worden.

“Voorlopig is alles heel goed verlopen”, vertelde Vercauteren toen hem gevraagd werd hoe de samenwerking met Kompany verloopt. “We hebben al veel meetings gehad en over veel verschillende zaken gepraat. Dat gaat van tactiek over de begeleiding van de jeugd tot bijvoorbeeld de spelersgroep. De samenwerking is ook heel leerrijk voor mij. Kompany en ik zitten op dezelfde lijn en vullen de samenwerking goed in.”

Zijn eerste weken bij paars-wit gebruikte Vercauteren voorts vooral om te observeren. “Op alle niveaus, zowel wat betreft de spelers als de staf”, vertelde Vercauteren. “Daarna was ik wat nadrukkelijker aanwezig op het veld. Stelselmatig druppelden de internationals binnen en daardoor begint de échte voorbereiding op de match tegen STVV vandaag. Nu pas is iedereen beschikbaar. Maar ik heb wel geen ploeg aangetroffen die twijfelt. We hebben niet gesproken over de resultaten of over het verleden, we moeten vooruit kijken.”

Druk is er altijd op Anderlecht, dat hoort gewoon bij deze club. Waar we staan in de stand, verandert daar weinig aan Frank Vercauteren

Vercauteren is terug ‘thuis’, maar er wacht dus wel flink wat werk. Na de zwakke competitiestart is Anderlecht dertiende, op veertien punten van Club Brugge (dat een match minder speelde). “Druk is er altijd op Anderlecht, dat hoort gewoon bij deze club. Waar de club staat in de stand, verandert daar weinig aan”, gaat Vercauteren voort. “We hebben werk voor de boeg, maar ik zie de huidige situatie eerder als een positieve stimulans. Niet als een vorm van negatieve druk.”

Technisch directeur Frank Arnesen werd bedankt voor bewezen diensten, maar de technische staf bij Anderlecht is nog steeds uitgebreid. Simon Davies is er nog, net als onder anderen Jonas De Roeck, Floribert Ngalula en Pär Zetterberg. “We gaan daar iets aan veranderen”, gaf Vercauteren. “We zullen vandaag of morgen babbelen om te zien wie wat gaat doen en welke taken er voor iedereen zijn weggelegd. Zowel met het oog op de training als wat op de bank zitten betreft.”