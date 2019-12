Vercauteren: “Club heeft kwaliteiten waar wij nu niet over beschikken” MJR

20 december 2019

07u37 2 Anderlecht Hoe blijf je als Anderlecht-trainer én clublegende omgaan met de huidige zwanenzang van paars-wit? Vercauteren probeerde ook gisteren zijn waardigheid te bewaren, maar hoelang nog? Voorzitter, geef Kompany en Vercauteren de versterking die ze nodig hebben of je bent ook hen kwijt.

Ook Vercauteren was voor de wedstrijd nerveus. Woensdag probeerde hij - voor de schijn - een eventuele uitschakeling in de beker nog te relativeren, maar meer dan wie ook besefte hij dat het tegen Club van moéten was. In het eerste kwartier werd Vercauteren meteen met de neus op de feiten gedrukt: het grote kwaliteitsverschil.

“De eerste 10 minuten hebben we het héél moeilijk gehad. Nadien hebben we ons hersteld, zonder veel kansen af te dwingen. Er was evenwicht in het veldspel, maar Club heeft kwaliteiten waarover wij momenteel niet beschikken.”

Opdoffer

Het klasseverschil tussen Club en Anderlecht werd na de rust nog schrijnender. “Die snelle tegengoal in de tweede helft was een serieuze opdoffer waar de ploeg zich nooit heeft overheen gezet. Na de tweede tegengoal was het helemaal gedaan. Na de rust zijn we geklopt door veel beter dan wij.”

De Anderlecht-trainer legde ook nog even de keuze voor Michel Vlap uit. Die kon zich ook nu weer niet opdringen en werd dan ook vervangen. “De vraag was of Chadli voldoende wedstrijdfit was om aan de match te beginnen. In samenspraak hebben we beslist dat het beter was om op de bank te starten. Maar we hadden offensieve impulsen nodig. Daarom kozen we voor Vlap die op training een goeie indruk liet.”

Véél werk

Hoe verlos je Kompany en Vercauteren uit hun lijden? En waar trekken zij zich vandaag aan op? Vercauteren deed verwoede pogingen positief te blijven. “Kompany heeft 90 minuten gespeeld en Chadli is weer fit.... De eerste helft waren we in het spel 30 minuten de gelijke van club... Maar ik ben ook realistisch. Er is nog héél veel werk.” Onmiddellijke kwaliteitsinjecties verwacht Vercauteren niet. “Ik denk niet dat we voor de laatste twee wedstrijden van het jaar jongens gaan recupereren. Het zal met deze kern moeten gebeuren. En met transfers ben ik nu niet bezig.”

