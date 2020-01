Veel bekijks bij Audi: Anderlecht-spelers gaan blitse bolides spotten op het Autosalon TLB

Aardverschuivingen binnen de club of niet, de spelers van Anderlecht trokken vandaag gewoon naar het Autosalon in Brussel. Nacer Chadli, Anthony Vanden Borre en hun ploegmaats deelden in BrusselsExpo handtekeningen uit, gingen op de foto met fans, speelden een potje tafelvoetbal tegen journalisten (de spelers wonnen met 8-2, red.) en vergaapten zich aan de blitse bolides die stonden de blinken op de stand van sponsor Audi. Zondag speelt Anderlecht de topper tegen Club Brugge.