Vanhaezebrouck ziet hoe 19-jarige Bornauw met te grote schoen van Santini speelt: “Integratie van de jeugd verloopt nog niet perfect” NVK/MDB

03 december 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving/Play Sports 0 Anderlecht De schoen van Sebastiaan Bornauw was kapot, maar de tiener had geen reserve-exemplaar bij de hand. Dus speelde hij een kwartier met een schoen van Santini. Vanhaezebrouck: “Zo zie je dat de integratie van de jeugd nog niet perfect loopt.”

Het was een opvallend beeld, rond het halfuur. Bornauw die op één schoen en één sok naar de kleedkamer sprintte. Zijn andere schoen was kapot gegaan. Het duurde enkele minuten vooraleer de verdediger weer op het veld stond. Met een... witte in plaats van een zwarte schoen als vervanging. Het bleek een exemplaar van Santini te zijn.

“Ik snap dat niet", zei Vanhaezebrouck. “In mijn tijd hadden spelers nog zelf één paar reserveschoenen mee voor het geval dat er iets fout liep. Maar nu liggen er hopen schoendozen in de inkomsthal van ons trainingscomplex, en toch heeft hij er geen mee. Dat is een nalatigheid van zijn kant. De integratie van de jeugd gaat goed, maar er kunnen nog een aantal zaken beter. Zoals dit.”

Sebastiaan Bornauw gaf ook na de wedstrijd zijn kijk op het euvel. “Ik denk dat Pozuelo op mijn voet stond. Mijn schoen was helemaal opengescheurd. Daarom heb ik met een te grote schoen moeten spelen. Die witte schoen was inderdaad niet van mij, maar van Santini. Een maatje te groot, maar dat maakt niet uit.”

Vanhaezebrouck gooide toch vooral met bloemetjes naar zijn jonge talenten. Gisteren stonden er toch opnieuw vier in de basis met Bornauw, Saelemaekers, Amuzu en Sambi Lokonga. “En opnieuw deden ze het goed. Dat is voor mij toch één van de grote positieve zaken die we moeten meenemen. Die jongens zitten al een half jaar tot een jaar bij de A-kern. We hebben ze geleidelijk kunnen brengen, en je ziet dat dat z'n vruchten afwerpt." Maar Vanhaezebrouck herhaalde: te snel is ook niet goed. De kans is daarom reëel dat jongens als Doku (16) en Verschaeren (17), die pas komen piepen, in de komende weken iets minder hun kans zullen krijgen. “We moeten niet té snel willen gaan. We moeten verstandig omgaan met die gasten.”

Nog één woordje over de grasmat, dan: “Ik vraag de voorzitter niets. Ik kan alleen maar zeggen dat we prachtige velden hebben op de academie, maar dat we donderdag plots geconfronteerd werden met een zeer slecht veld in het stadion. Je kan hier niet snel op voetballen. Tegen verdedigende ploegen zullen we het daarom moeilijker hebben om de match open te breken.”