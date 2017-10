Vanhaezebrouck wordt vandaag voorgesteld op Anderlecht, maar vrijdag heeft hij er al getekend Jan Mosselmans

06u00 10 photo_news Vanhaezebrouck gisteravond terug in zijn wagen nadat hij door zijn zaakwaarnemer Mogi Bayat in zijn Mercedes G-klasse (zie onderaan) is afgezet. Anderlecht Hein Vanhaezebrouck (53) wordt vandaag officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van Anderlecht. Gisteren was hij al op Neerpede om er kennis te maken met zijn nieuwe werkomgeving én er met Herman Van Holsbeeck en Mogi Bayat - onder meer - de nieuwe samenstelling van zijn technische staf te bespreken.

Het was rond 17u gisteren dat Vanhaezebrouck, na een kat-en-muisspel met onze fotograaf, het opleidingscentrum van Neerpede werd binnengesmokkeld. Perschef David Steegen kwam op zijn brommertje het hek van het oefencomplex openen waarna een zwarte BMW X6 met vaart de parking op stoof. Mogi Bayat zat op de passagiersstoel en Hein Vanhaezebrouck verschool zich achter de geblindeerde ramen op de achterbank. De wagen dropte Vanhaezebrouck zo dicht mogelijk bij de ingang, maar hij ontsnapte toch niet aan de lens van onze fotograaf bij het binnengaan. Even later werden de gesprekken ingezet.

photo_news Perschef David Steegen op zijn Vespa.

Over het driejarig contract van de nieuwe trainer van Anderlecht moest er niet meer worden onderhandeld. Dat werd vorige vrijdagavond al getekend ten huize van Herman Van Holsbeeck in Dworp. Vanhaezebrouck zal naar verluidt zo'n 1,2 miljoen euro bruto verdienen bij de landskampioen, plus een riante premie bij een 35ste landstitel.

Zonnekleppen

Omstreeks 21u verliet Vanhaezebrouck het trainingscentrum in Neerpede weer. Deze keer in de Mercedes G-jeep van Mogi Bayat. De succesvolle makelaar zat aan het stuur en probeerde met zijn grootlichten het werk van de fotograaf nog te verhinderen, maar van achter de zonnekleppen viel duidelijk te merken dat Vanhaezebrouck langs hem zat.

photo_news Vanhaezebrouck verlaat samen met zijn manager Mogi Bayat in Mercedes G-jeep het oefencomplex rond 21u.

Dat Anderlecht het akkoord pas vandaag bekend maakt, heeft mogelijk twee redenen: ten eerste wilden Van Holsbeeck en Vanden Stock Frutos in alle sereniteit de wedstrijd tegen Standard laten voorbereiden. Ten tweede: Frutos kreeg een mandaat voor vier wedstrijden en het voortijdig bekend maken van de komst van een nieuwe trainer zou de Argentijn juridische argumenten in handen kunnen geven om zich tegen de club te keren bij een eventueel ontslag.

Ontslagen

Dat er deze week ontslagen zullen vallen op Anderlecht is zeker. De Weiler-getrouwen Sesa en Binggeli worden zo goed als zeker bedankt. Keeperstrainer Max de Jong mag blijven. Vanhaezebrouck wil Karim Belhocine én Yves Vanderhaeghe bij zijn staf. De komst van Belhocine lijkt een zekerheid, die van Vanderhaeghe iets minder. Vanderhaeghe wil graag naar Anderlecht komen als T2 maar twijfelt omdat zich intussen al zeker één eersteklasser heeft gemeld om er de positie van T1 in te vullen. Bovendien zou Vanderhaeghe geen goedkope optie zijn. Ook hij kan tekenen voor drie jaar. Gino Caen staat dan weer met stip om de nieuwe physical coach te worden. Caen is momenteel aan de slag bij Oostende.

Geen gesprek met Frutos

En wat met Nicolas Frutos? De spelers willen dat hij bij de staf blijft. Maar wil Hein dat ook? De kans lijkt bijzonder klein. Frutos heeft zijn ambities als T1 nooit weggestoken en de voorbije vier wedstrijden als hoofdcoach ad interim hebben die honger enkel doen toenemen. Frutos hoopte gisteren op een gesprek met Vanhaezebrouck maar dat kwam er (nog) niet. Een voorteken? Het wordt de kunst om voor de bij het publiek geliefde Frutos, een uitgang via de grote poort te organiseren.

photo_news De toekomst van Frutos op Anderlecht blijft onzeker.

Anderlecht roept vandaag de pers samen voor de officiële voorstelling van zijn nieuwe trainer en van (een deel van) zijn staf. Bedoeling is dat Vanhaezebrouck vanaf morgen de trainingen gaat leiden. Na de zege tegen Standard kregen de spelers - de niet-internationals - twee dagen vrij. Wanneer ze morgen na een korte vakantie de deur van de kleedkamer zullen openzwaaien, zal hun nieuwe sportieve baas hen staan op te wachten. Zijn eerste opdracht is duidelijk: de spelers weer vertrouwen én spelplezier geven.



photo_news Het eerste beeld van HVH op het oefencomplex in Neerpede, naast David Steegen.