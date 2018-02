Vanhaezebrouck: "We zijn eigenlijk verzwakt uit transferperiode gekomen"



02 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 52 Anderlecht Anderlecht leeft in de hoop, al lijkt dat meer een waan: in de resterende zes duels in de reguliere competitie moet de achterstand van twaalf punten op Club Brugge nog slinken. De wintermercato lijkt paars-wit daarbij niet te helpen. Trainer Hein Vanhaezebrouck draaide niet rond de pot: "We kunnen niet zeggen dat we een stap vooruit gezet hebben, eigenlijk zijn we verzwakt."

Eén hoofdthema op het traditionele vragenkwartiertje met de Anderlechttrainer, in de aanloop van het duel tegen KV Mechelen: de voorbije transferperiode die voor paars-wit allerminst naar wens verliep. Vanhaezebrouck begon nog ironisch - "eigenlijk kan ik niet veel zeggen, want er is niet veel gebeurd" -, daarna volgde een lange litanie. "We hadden andere plannen, dat is duidelijk. We moesten offensief iets doen, want we waren voor nieuwjaar niet evenwichtig gewapend. We hadden te veel spelers van hetzelfde type, en te weinig andere types. Met Stanciu en Hanni vertrokken ook twee belangrijke spelers, Onyekuru viel uit met een serieuze blessure…"

Handen gebonden

De interessante pistes die Anderlecht als vervanger in de spits voor ogen had, ketsten evenwel financieel af – Aleksandar Mitrovic amper enkele uren voor de deadline. "De situatie is wat ze is", aldus Vanhaezebrouck. "We hadden nog minder mogelijkheden dan ik dacht. Het was quasi nihil. We waren met de handen gebonden bezig. We hadden het gevoel dat in ieder dossier het om die reden (financieel, red.) niet kon. We voelden ook de remmingen bij andere clubs. (aarzelt) Ik moet opletten wat ik zeg: Anderlecht is bijna gaan bedelen bij de clubs. Soms lukt dat, maar dan kan je ook verwachten dat die clubs zeggen: 'Sorry, dat doen we niet'. Dat is logisch. Maar we kunnen niet zeggen dat we een stap vooruit gezet hebben, eigenlijk zijn we verzwakt."

Van Holsbeeck

Vanhaezebrouck wil geen steen werpen naar manager Herman Van Holsbeeck. "Hij heeft alles geprobeerd om de dossiers te realiseren. Het is niet mooi om te zien hoe een mens kan lijden onder de situatie. Het was heel moeilijk voor iedereen."

Toch laat Vanhaezebrouck ook de moed niet zakken. "Ik ga werken met de groep die er is. Ik heb het volste vertrouwen. Ik ga nog meer jongeren doorschuiven, misschien hebben we binnenkort de jongste kern van het land. In het begin zaten twee beloften aan tafel, nu een stuk of zes à zeven. Het is allemaal het gevolg van de verkoop van de club op een verkeerd moment, het is nefast voor wat er in de club verder kan gebeuren. Maar niet alles is negatief. We kunnen positief proberen het maximum er nog uit te halen. We gaan jongeren vlugger zetten dan voorzien en dat kan ook voor de toekomst renderen.”

De belangrijkste nieuwkomer die meteen inzetbaar is, lijkt Ryota Morioka. Maar bij hem rijst de vraag of hij het hogere niveau bij zijn overstap van Waasland-Beveren naar Anderlecht meteen oppikt en Hanni kan doen vergeten: “Morioka kan op dezelfde post spelen als Hanni, maar hij is een andere speler. Sofiane speelde tussen de lijnen goed, dat kan Morioka ook. Maar in het infiltreren was Hanni een van de besten in België. Jammer van de commentaren die Hanni kreeg, want het is lang geleden dat een offensieve middenvelder zulke cijfers kan voorleggen. Supporters zouden hem in de eerste plaats moeten steunen, en niet fluiten. Maar goed, Morioka is klaar om te spelen. Hij moet zich wel nog aanpassen aan Anderlecht en de ploegmaats. We gaan misschien andere dingen van hem vragen dan hij gewoon was bij Waasland-Beveren.”

Lazan Markovic daarentegen is nog niet voor morgen in het elftal te verwachten: “Ik schat toch dat hij zeker vier tot zes weken nodig heeft eer hij op niveau is. Hij heeft een grote conditionele achterstand. Sinds begin dit seizoen heeft hij amper gespeeld en we hebben de testen gezien…Er is nog werk aan de winkel. We hopen met Markovic in de komende weken progressie te maken en hem dan te gebruiken. Hij kan op verschillende posities spelen, op de flank of in steun van de spits.”

En wat is Vanhaezebrouck van plan met de nukkige Teodorczyk, die de laatste dagen een aantal trainingen miste? “Hij is terug, maar voelde zich deze ochtend nog niet zo gezond in het hoofd. We lieten hem wat lopen, op volume werken. Maar het is nog niet zeker dat hij dit weekend klaar is om te spelen.”

Zondag volgt met een thuismatch tegen KV Mechelen de eerste opdracht van zes in de reguliere competitie om te proberen aan de achterstand van Club Brugge te knagen. Vanhaezebrouck beseft dat Anderlecht een goede zaak kan doen: “Want met Club Brugge tegen Charleroi spelen het nummer één en twee tegen elkaar. Als wij winnen, kunnen we ofwel tweede komen of op Club Brugge naderen. Bij een gelijkspel in dat duel kunnen we zelfs in allebei slagen.”

Maar verwacht van Vanhaezebrouck op dit moment geen boude uitspraken over de titelstrijd: “Zij die zeggen dat we klaar zijn voor de titel… Sorry, dat is overdreven, zeker in de situatie dat we nu zitten. We gaan wel met de middelen die we hebben proberen om een goed niveau te halen en het maximum eruit te halen.”