Vanhaezebrouck: "Tuurlijk had Teo beter kunnen doen met zijn gekregen kansen, maar het was niet zo dat niks lukte" Pieter-Jan Calcoen

14u21 0 Photo News Anderlecht Lukasz Teodorczyk zal geen vervolg kunnen geven aan zijn non-prestatie tegen Bayern: hij is geschorst tegen KV Kortrijk. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck heeft de keuze tussen Hamdi Harbaoui en Robert Beric om de Pool te vervangen. "Ze waren goed op training, hopelijk uit zich dat ook in de match."

Positief nieuws vanop het trainingsveld bij Anderlecht: Adrien Trebel, Ivan Obradovic en Nicolae Stanciu zijn wellicht inzetbaar tegen KV Kortrijk. De geschorste Lukasz Teodorczyk uiteraard niet. Hein Vanhaezebrouck nam het op voor zijn scherpschutter, die tegen Bayern erg veel kansen miste. "Hij blijft een belangrijke pion", sprak Hein. "Ik moet hem steunen. Tuurlijk had Teo beter kunnen doen met zijn gekregen mogelijkheden, maar het was niet zo dat niks lukte. Hij gaf een assist, werkte hard en zette heel erg veel druk. Hij deed eigenlijk alles goed, maar scoorde niet."

Zou een spitsentrainer geen oplossing kunnen bieden voor de zwalpende Teodorczyk? In het buitenland zijn dergelijke coaches ingeburgerd, in België niet. "Dat zou iets kunnen bijbrengen, maar het is altijd afwachten hoe groot de impact van een spitsentrainer is", aldus Hein. "Maar misschien moeten we daar eens over nadenken, los van wat de voorbije weken gebeurd is."

Zondag tegen KV Kortrijk staat Hamdi Harbaoui of Robert Beric in de spits. Beide aanvallers trainden, digit Vanhaezebrouck, erg goed: "We hebben een partijtje gespeeld tegen de beloften deze week en daarin waren ze nadrukkelijk aanwezig. Ze scoorden beiden vlot. Het is niet dat wij geen goals meer kunnen maken, hé. Hopelijk uit dat vertrouwen zich nu ook in de wedstrijden."

Henry Onyekuru voorin posteren is voor de Anderlecht-T1 geen optie: "Hij denkt misschien dat hij het kan, maar ik zie dat het niet zo is. Henry mist de feeling om nummer negen te zijn."

