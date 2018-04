Vanhaezebrouck: "Teo zei me: 'We speelden met tien op Standard'" Pieter-Jan Calcoen

20 april 2018

13u58 4 Anderlecht Eerlijk is Lukasz Teodorczyk blijkbaar wel. De Pool, die sukkelt met de sinussen, sprak na Standard met Hein Vanhaezebrouck over zijn prestatie: "Teo zei me dat hij nérgens was. Hij herinnert zich de match zelfs niet."

De kritiek was enorm. Lukasz Teodorczyk werkte op Sclessin een snertwedstrijd af, maar nu blijkt dat daar een geldig excuus voor was. De Pool heeft last aan de sinussen en is, net als Markovic en Kums trouwens, onzeker voor Racing Genk. "Teo voelde zich niet goed", aldus Vanhaezebrouck. "'We speelden met tien', zei hij me. En ook gaf hij toe dat hij, door de omstandigheden, nérgens was. Hij herinnert zich de match zelfs niet."

Mocht Teodorczyk niet fit geraken, dan moet Silvère Ganvoula depanneren. Kan hij het niveau van de landskampioen wel aan? "Iedereen schiet op Ganvoula, maar hij was meer aanwezig in het spel dan Teo", nam Hein zijn spits in verdediging. "Ik heb ooit Hanni als valse negen gebruikt, maar dan moet er elders wel lengte in je ploeg zitten. Zeker tegen Genk, dat veel centimeters telt. Ach, de spoeling is nu eenmaal dun, niets aan te doen."

Smeerlapjes

Ook sprak Vanhaezebrouck over het gebrek aan 'smeerlapjes' - in de goeie zin van het woord - in zijn elftal. "We hadden een strafschop moeten krijgen tegen Standard", verraste Hein. "Carcela trapte Saief met twee voeten onderuit. 'Waarom heb je niks gezegd aan de ref?', vroeg ik Kenny. 'Ik heb het Carcela gezegd', reageerde die. Tja… Ik zeg niet dat we dingen moeten zoeken die er niet zijn, maar we moeten wel zorgen dat we krijgen waar we recht op hebben."

Tot slot gaf Hein toe: "De titel is gespeeld, Club Brugge wordt kampioen. Tegen ons op speeldag zeven? Het zou fijn zijn om voor de spanning nog eens de kloof te verkleinen."