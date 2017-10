Vanhaezebrouck snapt controverse rond keepers niet: "Ze komen toch niet van andere planeet?" Pieter-Jan Calcoen

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Sels kreeg tegen Zulte Waregem de voorkeur op Boeckx. Anderlecht Matz Sels of Frank Boeckx onder de Anderlecht-lat tegen Eupen? Hein Vanhaezebrouck bleef op de vlakte: "We zullen zien, maar ik verwacht dat ze beiden klaar zijn om te spelen."

Met de nieuwe slaapcontainers op de achtergrond - "Ik zal ze zelf niet gebruiken, ik heb energie genoeg" - blikte Hein Vanhaezebrouck vanmiddag vooruit naar de verplaatsing van Anderlecht op zaterdag naar Eupen. Daar kan hij geen beroep doen op Spajic, Sowah en Najar. Leander Dendoncker is in principe wel terug na ziekte. "Leander voelt zich beter, maar hij is nog niet helemaal hersteld", sprak HVH. "Toch denk ik dat hij inzetbaar zal zijn tegen Eupen."

Vraag is wie Hein in de spits zal zetten: de ontgoochelende Teodorczyk, de scorende Harbaoui of de tot dusver onzichtbare Beric. "Ze hebben allen hun kwaliteiten", klonk het. "Teo zit nu in een dip, maar hij zal hier wel uitkomen. Per slot van rekening staat hij telkens op de goeie plek. Het ontbreekt hem gewoon aan een beetje geluk. Ook de anderen werken uitstekend op training. Ik moet keuzes maken."

Ook in doel. Daar wisselt Vanhaezebrouck voorlopig tussen Boeckx en Sels. Heeft een keeper niet net stabiliteit nodig om te kunnen presteren? "Het zijn vooral doelmannen zelf die dat zeggen", gekscheerde Hein. "We zullen zien wie speelt. Weet je, ik verwacht van al mijn spelers dat ze klaar zijn. Keepers komen toch niet van een andere planeet? Zij zijn een speler als alle andere."

Dat kan niet gezegd worden over Mbaye Leye. De Senegalees scoorde al zes keer dit seizoen bij Eupen. "Een erg gevaarlijke klant", weet ook Vanhaezebrouck. "Ik had al veel respect voor hem, maar dat is alleen maar gegroeid. Mbaye was bij wijze van spreken de tweede trainer van Zulte Waregem - zo geliefd was hij er -, maar toch verliet hij zijn veilige omgeving. Als ik dan nu zijn statistieken bekijk, op zijn leeftijd, dan kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben."

Die is er ook voor Adrien Trebel. De Fransman ontpopte zich onder Hein tot een sterkhouder. "Ik heb nooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Adrien is een droom voor iedere coach: hij heeft de juiste ingesteldheid, de fysieke capaciteiten - op dat vlak wordt de hele groep stilaan beter -, en het voetballende potentieel. Ik denk dat hij nog niet aan zijn top zit. Hij zal nog beter worden."