Vanhaezebrouck prikkelt heel Anderlecht: “Wat ons nu overkomt, ligt niet aan de jongeren” Pieter-Jan Calcoen

09 december 2018

10u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Wat zal het zijn, Anderlecht? Verliezen en stilaan naar onderen kijken of toch maar de aansluiting behouden? Vanhaezebrouck legt de lat hoog: “De titel kan.” Mooi.

Verlies tegen nummer zes Sporting Charleroi is uit den boze, want...

1. Anderlecht kan zich, gezien de status en doelstelling van de club, simpelweg geen 0 op 9 veroorloven, na eerdere vermijdbare nederlagen tegen STVV en Racing Genk.

2. De kloof met competitieleider Genk bedraagt nu al negen punten. Hoewel iedereen roept dat “de competitie pas in de play-offs begint”, te groot moet de achterstand ook niet worden.

En bovenal: 3. De achtervolgers komen dan wéér dichter. Charleroi zou dan op één punt staan, achtste AA Gent zou misschien tot op twee punten komen. En dan is een exit uit de top zes plots realistisch...

Maar angst? Stress? Verlamming? Het zijn woorden die allerminst bij Hein Vanhaezebrouck passen. Zelfs in deze context weet hij de héle club - van spelers over kuisvrouw tot fans - te prikkelen om voor het maximum te gaan: “Ook met de jeugd is het mogelijk kampioen te worden. Zij beweren dat zelf ook, ik hoor het hen graag zeggen.”

Niet te klagen

Hein is slim. Hij greep de ambitieuze en tegelijk onschuldige uitspraken van Sebastiaan Bornauw - “Ik sluit de titel niet uit” - aan om zijn spelersgroep op scherp te zetten. Hij focuste daarbij op de jongeren. “Het past in het Anderlecht-DNA om zelfzeker te zijn”, verwees hij naar Bornauws interview. “Ik heb daar echt niks op tegen - integendeel, ik heb niet te klagen over de tieners -, maar ze zullen nóg sneller stappen moeten zetten om eerste te worden. Ik zal hen extra pushen.”

De marges met de rest zijn klein, meent Vanhaezebrouck: “Op STVV hebben we zeker goed gespeeld, met bovendien een piepjong team, maar gaven we de goals te makkelijk weg. En tegen Genk hadden we balbezit en stond het organisatorisch prima, alleen ontbrak het ons aan jongens die voorin het verschil maken. Het wordt zaak de rug te rechten: we moeten eens een resultaat halen. Als iedereen zijn niveau haalt...”

Maar dan nog. Heeft Anderlecht wel voldoende kwaliteit om mee te doen bovenin? Het siert Vanhaezebrouck dat hij de lat hoog legt - zo hoort het op Anderlecht -, maar sowieso moet er in januari iets bij om te kunnen meespelen.

Tot dan is het aan de Bornauws en Amuzu’s van deze wereld. “Wat ons nu overkomt, ligt niet aan hen”, aldus Hein. “Bornauw, Amuzu, Albert (Sambi Lokonga, red.): zij worden wekelijks sterker, Saelemaekers draait al even mee. Ik behandel hen als een volwaardig lid van de A-kern. Ze weten wat op hen afkomt.”

Als het van Vanhaezebrouck en zichzelf afhangt: een bitse strijd om de titel. Met Anderlecht-DNA. Het valt toe te juichen.

We nemen u mee terug naar de eerste zin van dit artikel: verlies tegen Charleroi is uit den boze...