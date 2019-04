Exclusief voor abonnees Vanhaezebrouck over zijn ontslag: “Dit maakte ik nooit mee: Anderlecht is de top niet meer” Stephan Keygnaert

02 april 2019

03u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht “Ik heb vaak gelachen met jouw collega die Anderlecht volgt, Pieter-Jan ­Calcoen. Ik had hem graag, maar hij kon altijd van die héél ambetante vragen stellen – dat ik vaak dacht bij mezelf: ‘Jongen, ik kan niet wachten tot kerst, tot jij in de pot ligt.’ Maar godv**, ik heb zélf kerst niet gehaald.”

Hein Vanhaezebrouck (55) spreekt voor het eerst sinds zijn ontslag bij ­Anderlecht – een ontslag dat nóg steeds niet is afgehandeld. “Is Anderlecht nog wel Anderlecht?”

Hein is hip. Met een stoppelbaardje, zowaar. Net terug uit een deugddoende vakantie in Jordanië.

«Ik stapte de 800 trappen van het klooster in Petra (een van de 7 wereldwonderen, red.) – da’s hélemaal kapotgaan, jong.»

«Kies jij de locatie maar», had hij zondagavond ge-sms’t.

Daarom, gistermiddag om even na vieren, in Gasthof Halifax in Deinze aan de boorden van de Leie, met een muntthee of drie: «Op de avond van mijn ontslag heeft hij (Marc Coucke, red.) een tweet verstuurd waarin hij zei: ‘Proficiat aan de Belgische hockeyploeg met de wereld­titel. Wat een contrast met onze ploeg.’ Zoiets... De volgende dag las ik in de krant een artikeltje met de voorzitter van de nationale hockeyploeg, die antwoordde op de vraag wat zijn verdienste was aan de wereldtitel – ‘Ik heb alleen maar geprobeerd om de juiste mensen op de ­juiste plaats te brengen, en voorts heb ik mij niet gemoeid met de dingen die mijn vakgebied niet zijn.’

Hein Vanhaezebrouck spreidt de armen: «Voilà – dat zegt het allemaal...»

