Vanhaezebrouck over zijn makelaar Bayat: “Het is geen misdaad om met iemand goed overeen te komen” Pieter-Jan Calcoen

19 oktober 2018

14u08 3 Anderlecht ‘Het schandaal’. Dat was het belangrijkste gespreksonderwerp op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck, die een pleidooi voor “waardigheid” hield.

Mogi Bayat is de makelaar van Hein Vanhaezebrouck. Hij is, net als Dejan Veljkovic, opgepakt in een zaak rond corruptie en matchfixing binnen het Belgische voetbal. “Wat de voorbije weken gebeurd is, heeft iedereen verrast”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik hoop dat iedereen op een volwassen manier hiermee kan omgaan. Het heeft geen zin om te schieten op de refs dit weekend, die mensen hebben er niks mee te maken. Ik wil waardigheid zien. Ook bij de coaches - zelf zal ik bijvoorbeeld proberen om iets kalmer te zijn dan gewoonlijk.”

Over Bayat specifiek wilde Vanhaezebrouck niks kwijt, buiten dit: “Hij is de makelaar van 500 mensen in het voetbal. Weet je, het is geen misdaad om goed met iemand overeen te komen. Ik zie dat bij spelers, trainers en makelaars, maar ook bij journalisten. Daar is niks mis mee. Wat me meer stoort, is dat iedereen er nu op los praat. Die anonieme getuigenissen, dat is te makkelijk, men had het beter voordien gezegd om dit allemaal te voorkomen. Ach, het is niet aan ons om te oordelen, laat het gerecht zijn werk doen. Wij moeten focussen op voetbal.”

Concreet is dat voor Anderlecht: focussen op Cercle Brugge, dat zondag op bezoek komt. “Een goed georganiseerd team”, is Hein op zijn hoede. “Het wordt niet evident om daar doorheen te geraken. En tegelijk moeten we opletten voor de counters en de stilstaande fases, daar kan Cercle gevaarlijk zijn.”