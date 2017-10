Vanhaezebrouck over videoref: "Niet de schuld van de techniek, wel van de mensen aan de knoppen" Pieter-Jan Calcoen

Hein Vanhaezebrouck is een man met een mening. Dus ook over de videoref, die gisteren tijdens de wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent niet goed functioneerde. AA Gent had twee strafschoppen moeten krijgen, maar de bal ging, ondanks de aanwezigheid van de VAR, niet op de stip. "Nochtans loopt het systeem in het buitenland wel goed", aldus de coach van Anderlecht. "Het ligt dus wellicht niet aan de techniek, wel aan de mensen aan de knoppen. Dit zou een meerwaarde moeten zijn, maar voorlopig is dat niet zo. En hoewel ik gisteren in mijn zetel zat, was ik daar opnieuw heel verrast over."