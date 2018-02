Vanhaezebrouck over Deschacht: "De feiten waren van die aard dat we niet normaal meer konden werken met de groep" YP/PJC/TS/ODBS

15 februari 2018

13u10 410 Anderlecht Hein Vanhaezebrouck, de voorbije weken zelf enorm kritisch richting zijn spelersgroep, is deze middag op zijn persconferentie teruggekomen op zijn beslissing om Olivier Deschacht naar de B-kern te verwijzen.

"Ten eerste is er nooit een probleem geweest tussen Olivier en mij. Olivier heeft onder mij 80 procent van de wedstrijden gespeeld en ik heb hem ook gesteund in een ander dossier (over gokken, nvdr.) toen ik hier nog geen coach was. We zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb niet de gewoonte om spelers naar de B-kern te sturen, zeker niet op dit moment. We hebben al geen overschot aan spelers en verdedigers en we doen onszelf pijn met deze beslissing. Het zijn allemaal elementen in het nadeel van de beslissing, maar de feiten waren van die aard dat we niet meer normaal konden werken met de groep."

"De beslissing is genomen met de groep en de staf", ging Vanhaezebrouck verder. "Het is niet de bedoeling om één iemand te slachtofferen om zo een signaal te geven aan de groep. We zouden hetzelfde gedaan hebben mochten we eerste staan in de stand, dat waren we verplicht na de feiten die zich hebben voorgedaan. We willen een positievere dynamiek binnen de club."

"Er moet leven in de brouwerij zijn"

"Ik heb gezegd tegen mijn spelers dat ik hen beschermd heb na hun slechte prestaties en dan werden de prestaties week na week nog erger. Er was tenminste reactie van de spelers op de kritiek van de coach en dat is ook nodig. Er moet leven in de brouwerij zijn. Ik hoop dat met de schok die ik heb gegeven, de groep ook reageert. Ik zie al een reactie op het trainingsveld. Ik denk dat we wakker geschud zijn en dat de spelers zich ervan bewust zijn dat er een probleem is. Ik denk dat ze klaar zijn om er morgen vol voor te gaan."

"De aanwezigheid van Kara was belangrijk, maar ik denk dat iedereen beseft dat we in een slechte situatie zitten. De vele blessures en schorsingen maken het moeilijk, maar we moeten een solidaire groep zijn. Een hechtere band in de groep kan zeker helpen. We doen er alles aan om de spelers zich goed te laten voelen."

Deschacht meldde zich ziek

Deschacht stuurde vanochtend overigens zijn kat naar de training. Officieel luidde het dat de Oost-Vlaming ziek is, maar in zijn entourage klinkt het dat de situatie zo hard op hem weegt dat hij het niet kan opbrengen om met de jongeren te trainen.