Vanhaezebrouck over afwezige Thelin en Kara: "Geen commentaar" Pieter-Jan Calcoen

03 augustus 2018

14u07

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht De voorbije dagen niet op de Anderlecht-training: Kara Mbodj en Isaac Kiese Thelin. De twee staan op vertrekken, al wilde Hein Vanhaezebrouck niet op het thema ingaan: "Ik concentreer me op KV Oostende."

Kara Mbodj geniet belangstelling uit Engeland en Frankrijk, Isaac Kiese Thelin kan naar onder meer Lokomotiv Moskou en Newcastle. Anderlecht rekent niet meer op het duo, dus kregen ze de voorbije dagen alle vrijheid om hun overgangen af te ronden. "Dat ze niet op training waren?", herhaalde Hein Vanhaezebrouck de vraag. "Ik ga daar niks op zeggen, geen commentaar. Ik concentreer me op KV Oostende."

Bij de kustploeg is Gert Verheyen de coach. Een keuze die Vanhaezebrouck toejuicht. "Voor mij zouden er zestien Belgische trainers mogen zijn. Ik vond Gert een uitstekende analist, hij stond in de top drie. Hij was altijd ter zake, speelde niet op de man en verkocht geen praatjes. Tegenwoordig leven de meeste analisten van de controverse, Gert was niet zo. Jammer genoeg zijn er niet meer zoals hem."

Tot slot kwam ook de band tussen voorzitter Marc Coucke en KV Oostende ter sprake. "Het zal wellicht speciaal zijn voor hem, net als voor onze manager (Luc Devroe, red.) en sommige spelers (Milic en Musona, red.), maar voor de anderen is het een match zoals altijd. Eén die we dus ook zullen proberen te winnen. Een dubbele premie? (lacht) Voor zover ik weet, is dat bij Anderlecht nog niet gebeurd."