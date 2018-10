Vanhaezebrouck op ramkoers met eigen supporters: "Ze zijn hier nooit tevreden" Pieter-Jan Calcoen

01 oktober 2018

07u09 0 Anderlecht "All you need is love", galmde ironisch genoeg uit de boxen. De relatiestatus tussen Hein Vanhaezebrouck en de Anderlecht-fans is 'ingewikkeld': "We zouden graag steun krijgen, maar..."

"De supporters betalen", zuchtte een cynische Hein Vanhaezebrouck. "Ze doen wat ze willen."

Tegen STVV was dat: nog tíjdens de wedstrijd fluiten en "Wij willen voetbal zien" en "Shame on you" scanderen - het zijn stilaan twee klassiekers in het Astridpark.

Het stoorde Vanhaezebrouck zichtbaar. Vorige week wond hij zich al op nadat de fans hun ongenoegen geuit hadden bij de wissel van Francis Amuzu, die toen krampen had. Nu was er een gelijkaardige situatie: Trebel had last aan de adductoren en vroeg zélf om een vervanging, waarna er alweer (onbegrijpelijk) gejoel uit de spionkop kwam.

