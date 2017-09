Vanhaezebrouck naar Anderlecht? Kwestie van tijd PJC/SK/RN

Niets lijkt een overeenkomst nog in de weg te staan. Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock hadden gisteren op Anderlecht een vergadering over de definitieve opvolging van René Weiler. Daarbij herhaalden beiden nog eens hun intentie om Hein Vanhaezebrouck aan te stellen. De onderhandelingen met (de entourage van) de voormalige trainer van AA Gent gaan de goeie richting uit, maar volgens onze informatie zijn er nog geen handtekeningen gezet. Dat is evenwel een kwestie van tijd - er ligt een contract van drie jaar klaar. Toch zal Vanhaezebrouck zondag normaal nog niet op de bank zitten tegen Standard. Coach ad interim Nicolás Frutos zal die wedstrijd voorbereiden. Bedoeling is dat hij nadien één van de assistenten van Vanhaezebrouck wordt. Daarover zouden de twee gisteren al overlegd hebben en Frutos zou het idee genegen zijn. Of Weilers getrouwen David Sesa en Thomas Binggeli als assistent mogen aanblijven, is twijfelachtig.



Op Anderlecht ligt er trouwens werk genoeg te wachten op Hein. Wij zien alvast vier grote werven.