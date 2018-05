Vanhaezebrouck na eerste seizoen bij Anderlecht: "Hoe langer ik in België blijf, des te negatiever de commentaren worden naar mij toe" Stephan Keygnaert

26 mei 2018

08u57 0 Anderlecht Een Porsche Targa parkeert zich in vliegende vaart voor de deur. "Is Hein hier nog?", vraagt de eigenaar van 'Gasthof Halifax' in Deinze. Hein was net voor het onweer vertrokken. De ontgoocheling bij de vraagsteller, een supporter van AA Gent, is zichtbaar groot: "Hij heeft ons mooie tijden bezorgd." Als Marc Coucke geduld heeft, zal Hein Vanhaezebrouck (54) hem die ongetwijfeld ook bezorgen. Over toen & nu: zijn allereerste interview sinds zijn aanstelling bij RSCA. Here we go.

Wát een seizoen. Waar wil je dit verhaal beginnen?

Hein Vanhaezebrouck: "Daar zeg je iets, 'wát een seizoen'. Weet jij nog hoe het allemaal begon? Na zes speeldagen had Charleroi 16 op 18. Op dat moment stond Zulte Waregem in de top zes, Moeskroen ook, Sint-Truiden, en Waasland-Beveren. Op Club Brugge na heeft de volledige G5 heel lang in de rechterkolom gebengeld. 't Is een half mirakel dat ze bovenin één voor één zijn weggevallen. Het is toch ondenkbaar dat Waregem ineens 4 op 39 haalde? Ik denk dat zij hun Europese campagne duur betaald hebben."

Is dat geen al te makkelijke uitleg? Wij herinneren ons Aimé Anthuenis die stelde: "Het hogere ritme in de Champions League hoort altijd een voordeel te zijn in de Belgische competitie."

"Er is een verschil tussen Champions League spelen en Europa League spelen. Champions League is op dinsdag en woensdag - dat valt nog te managen met competitievoetbal in het weekend. Maar als je op donderdag speelt, vaak dan nog om negen uur, en vervolgens op zondagmiddag, krijg je een probleem. Ik ben nog altijd voorstander om de ploegen die Europa League spelen naar maandagavond te verschuiven."

Play-off 1 was dit jaar anders ook wel te gek voor woorden. Wie had gedacht dat Club Brugge 12 op 30 zou halen?

"Juist! Met 19 op 30 waren wij kampioen geweest. En het hád gekund. De twee wedstrijden tegen Standard moeten wij altijd winnen. Voor de rest claim ik niet veel. Misschien nemen we tegen Gent een punt of zelfs meer als Morioka bij 0-1 die enorme kans niet op de paal trapt, maar ik ben eerlijk: Gent had toen veel meer kansen. Maar ín en thuis tegen Standard... (blaast) En als wij Standard kloppen, denk ik niet dat Club diezelfde avond gaat winnen in Charleroi."

