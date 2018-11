Vanhaezebrouck kon tegen Gent bijna niet rekenen op matchwinnaar Kums: “Hij heeft aan 50 procent gespeeld” MDB

11 november 2018

17u04

Anderlecht Sven Kums trok Anderlecht vandaag mee over de streep. Tegen Gent legde hij zijn eerste twee treffers in paars-witte loondienst in het mandje. Maar diezelfde Kums stond bijna niet aan de aftrap. "Hij heeft aan 50 procent van zijn mogelijkheden gespeeld", vertelde zijn trainer Hein Vanhaezebrouck achteraf.

“Kums heeft hier al veel goede wedstrijden gespeeld”, onderstreepte de trainer van Anderlecht na de wedstrijd. “Zelfs betere matchen dan vandaag. Jullie kijken enkel naar het resultaat en de doelpuntenmakers. Kums heeft vandaag aan 50 procent van zijn normale doen gepresteerd. Normaal zou hij niet spelen, want hij had last aan de rug.”

Na zijn eerste doelpunt, een fraaie vrije trap, kreeg Kums van Asare dan ook nog eens een flinke por in de geplaagde rug te verwerken. “De dokter vroeg om hem te vervangen”, ging Vanhaezebrouck verder. “Ik heb aan hem gevraagd om erop te blijven en dat heeft hij dan ook gedaan voor de ploeg. Hij beschikte niet over al zijn mogelijkheden en heeft ongetwijfeld nog betere wedstrijden gespeeld. Bij momenten fluiten ze hem dan ook nog uit. Iedereen zal nu zeggen: ‘de Kums van Gent is weer terug’. Zo onnozel kan het zijn.”

Kums: “Blij dat ik het geprobeerd heb”

Ook Kums vertelde dat er twijfel bestond over zijn basisplaats. “Ik heb last aan de rug en het was even twijfelachtig of ik al dan niet zou spelen. Ik ben blij dat ik het toch geprobeerd heb.” Hij was niet de enige. Ook de supporters van paars-wit waren tevreden. “Het is lang geleden dat ik nog is gescoord heb. Hopelijk zijn het de eersten van vele.”

Waarna Kums de kansen van Anderlecht nog inschatte. “In de competitie doen we het niet heel slecht. We staan op een punt van Club Brugge. We laten ook niet veel punten liggen, alleen in domme wedstrijden. Dat mag niet gebeuren. In Europa was het niet zo goed en in de beker gingen we er veel te vroeg uit. In de competitie mogen we eigenlijk niet klagen.”