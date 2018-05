Vanhaezebrouck komt bij winst met Anderlecht op twee punten van leider Club: "Hoop nog op meer dan tweede plaats" TLB

04 mei 2018

14u51

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Twee dagen voor de cruciale titelclash tussen leider Club Brugge en eerste achtervolger Anderlecht neemt de zenuwachtigheid in beide kampen toe. Met nog vier speeldagen te gaan telt Club nog een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolger en kan mits winst een definitieve stap richting landstitel zetten.

Anderlecht heeft minstens een punt nodig in West-Vlaanderen. "Uiteraard hopen we nog op meer dan de tweede plaats", bekende Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck.

"Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Club kwamen we terug tot op drie punten en toen wisten we dat we mits een zege op Standard de zenuwachtigheid in Brugge konden doen toenemen. We verloren echter in Luik en vervolgens ook in Genk en nu is er terug een kans om vol in de strijd te gaan. Als je in Brugge kan winnen, leg je heel wat druk op Club en dat zou de titelrace weer heel wat interessanter maken. Een punt op Club is meestal niet slecht, gezien hun thuisresultaten. Alles is echter afhankelijk van het wedstrijdverloop: na een moeilijke match kan je niet anders dan daar tevreden mee zijn, maar als je negentig minuten de betere ploeg bent... Het wordt moeilijk, maar dat gaat ook: dat bewees AS Roma dit seizoen in de Champions League. Bovendien kan in deze play-offs iedereen van iedereen winnen."

Teo vanmiddag terug, Deschacht staat voor nummer 600

Vanhaezebrouck kan zondag in het Jan Breydelstadion mogelijk wel terug rekenen op Lukasz Teodorczyk. De topschutter van vorig seizoen was deze week teruggekeerd naar Polen na het overlijden van zijn broer. "We verwachten hem deze namiddag terug op Anderlecht. We zullen nog met hem praten, zien hoe het met hem gesteld is. Of hij er zondag bij is, dat weten we nu nog niet." Als Teo niet speelt, is het opnieuw aan Silvère Ganvoula, die de voorbije weken heel wat kritiek te slikken kreeg. "Dat vind ik echt buiten alle proportie, ongepast zelfs. Hij is onze tweede spits, je moet hem dan ook niet vergelijken met alle topaanvallers die hier al de revue passeerden. Hij is jong, heeft potentieel en moet nog stappen zetten."

Olivier Deschacht mag zich dan weer opmaken voor zijn 600e wedstrijd. "Misschien moeten we aan Club vragen om een boeket bloemen te voorzien?", lachte HVH. "Oli is misschien wel de laatste der Mohikanen. Ik denk niet dat er nog veel spelers aan 600 wedstrijden zullen geraken."

Vanhaezebrouck gaf ook een update van enkele spelers:

Kara: "We hebben hem vandaag voor het eerst op het veld gezien. Hij zal de komende dagen nog wat rust moeten inbouwen, maar ik had niet verwacht dat hij nu al zo ver zou staan."

Spajic: "Trainde mee, maar heeft zich op het einde van de training wat verkeerd getrapt. Hij moest de sessie daardoor wat vroeger staken, maar ik verwacht dat hij klaar raakt voor zondag."

Onyekuru: "Onyekuru zit nog ver van zijn beste niveau. Hij heeft met de beloften tegen Standard gespeeld en dat lijkt me te volstaan. Hij heeft deze week wel enkele trainingen moeten overslaan."

Chipciu en Obradovic: allebei out