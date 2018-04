Vanhaezebrouck klaagt over efficiëntie: "Morioka moest altijd scoren" Pieter-Jan Calcoen

01 april 2018

21u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht "Iedereen doet zijn best." Maar tegen AA Gent was dat voor Anderlecht niet goed genoeg. Hein Vanhaezebrouck zuchtte eens en pepte zichzelf op: "We geven niet op."

Er waren verzachtende omstandigheden, vond RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck na de 0-2-nederlaag tegen AA Gent. Te beginnen met de gewijzigde defensie, met Saelemaekers en Sá: "Saelemaekers vond ik een lichtpunt, voorts missen we veel jongens. In januari had ik graag twee nieuwe verdedigers gekregen, maar dat kon niet. Tja, dan voel je op dagen als deze dat er afwezigen zijn."

Dat was ook te merken aan de wissels. De inbreng van Ganvoula en Markovic bracht niks op. "Na de vervangen zijn we bijna niet meer in het stuk voorgekomen. Iedereen doet zijn best, maar de situatie is wat ze is. Als je dan ook nóg eens inefficiënt bent... Met de scherpe voorzetten deden we te weinig en Morioka had altijd moeten scoren. Ach, we hadden toch kansen, hé."

Te ambitieus?

Maar dus geen doelpunten en bijgevolg is de titel héél ver weg. "Je mag nooit opgeven en dat gaan we ook niet doen, maar als Club niet extreem veel punten laat liggen… Dat mijn jongens op voorhand wel heel ambitieus waren? Dat kan ik hen niet verwijten. Je doet toch mee aan een competitie om te winnen? We zullen knokken voor wat we waard zijn. En dan zien we wel."