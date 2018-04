Vanhaezebrouck: "Harbaoui? Sorry jongens, maar dat is wel play-off 2 hé" Pieter-Jan Calcoen

14u11 0 Anderlecht RSCA zkt. spits, nu Lukasz Teodorczyk geschorst is. En zeggen dat Hamdi Harbaoui en Robert Beric aan de lopende band scoren. Hein Vanhaezebrouck zuchtte eens: "Ik was een aanvaller beloofd."

Lukasz Teodorczyk is geschorst tegen Charleroi, wat maakt dat Hein Vanhaezebrouck op zoek moet naar een nieuwe spits. "Ganvoula zou de meest logische optie zijn", sprak Hein. "Maar ook een valse negen kan. Dat is misschien niet heel natuurlijk, maar het kan wel werken. Zo deed Hanni het eens uitstekend op Standard (hij scoorde toen drie keer, red.). Het valt te bezien wie nu die rol zou kunnen invullen."

Deed Anderlecht er dan wel goed aan om Hamdi Harbaoui en Robert Beric, nu prima op dreef bij Zulte Waregem en Saint-Étienne, te laten gaan in de winter? "Harbaoui? Sorry jongens, maar dat is wel play-off 2, hé. Het is totaal niet logisch dat de topschutter niet na dertig speeldagen gekend is. Ach, ik heb die mannen een vertrek gegund omdat mij een vervanger beloofd was. Het was niet voorzien dat die finaal niet zou komen."

Tot slot kwam de ziekenboeg aan bod. "Onyekuru en Najar hebben de test bij de beloften goed doorstaan, maar het is afwachten of zij in de selectie zitten", aldus Vanhaezebrouck. "Dat geldt ook voor Kums en Markovic, die kleine kwaaltjes hebben. Ik hoop gewoon dat we desondanks een goeie match kunnen spelen tegen Charleroi. We willen thuis alles winnen. Te beginnen zondag."