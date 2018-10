Vanhaezebrouck: "Groep moet opkomen tegen domme gele kaarten, een signaal geven dat we niet die richting uit willen" Redactie

05 oktober 2018

Anderlecht Hein Vanhaezebrouck had het vanmiddag bij zijn terugblik op de zeperd tegen Dinamo Zagreb over het gebrek aan leiderstypes in zijn spelersgroep.

"Een absolute leider, daarover beschikken we niet", aldus de Anderlecht-coach. "We hebben wel voldoende jongens die bepààlde van die kwaliteiten bezitten. Vijf, zes spelers die samen dat leiderschap zouden kunnen op zich nemen en veeleisender zijn naar collega's. Bijvoorbeeld als het gaat om de domme gele kaarten die we gisteren slikten (Vanhaezebrouck doelt op Vranjes die met twee keer geel werd uitgesloten, red.). De groep moet tegen zo'n toestanden opkomen, een signaal geven dat we niet die richting uit willen."

Vanhaezebrouck ging ook in op de opdrachten die zijn spelers op het veld meekrijgen, onder meer bij standaardsituaties. Tegen Dinamo Zagreb ging paars-wit bij een hoekschop twee keer ei zo na de mist in.

"In andere sporten moeten ze vaak veel meer soorten fasen in hun hoofd steken, rugnummers onthouden enz... Bij ons lijkt het erop dat sommigen zich op dat aspect van de sport niet voldoende kunnen concentreren. Ook daar richt ik mij tot de leiders op het veld, om bij concentratieproblemen hun ploegmaats daarop te wijzen. Een echte leider zal zoiets probleemloos doen. En je hoeft zeker niet de beste op het veld te zijn om leiding te geven."