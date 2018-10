Vanhaezebrouck: “Genk grotere titelfavoriet dan Club, dat zeg ik al lang maar sommigen hebben meer tijd nodig om dat te zien”



Bart Fieremans

26 oktober 2018

14u19 0 Anderlecht Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck verbergt niet dat Racing Genk, zoals het nu ook in Europa zijn blakende vorm laat zien, in de Belgische competitie de te kloppen ploeg is. “Ik zie in Genk een grotere titelfavoriet dan Club Brugge.”

Vanhaezebrouck laat uitschijnen niet verrast te zijn van de resultaten van Genk, zo zei hij deze middag op het perspraatje in de aanloop van de match tegen Eupen. “Ik heb al in het begin van het seizoen gezegd dat Genk de grote favoriet was. Toen keek iedereen me nog met grote ogen aan. Nu zegt bijna iedereen dat Genk de grote favoriet is. Sommigen hebben wat meer tijd nodig om dat te zien. En ja, ik vind Genk ook een grotere favoriet dan Club Brugge.” Maar uitweiden daarover wou hij liever niet doen. “Dat is nu niet belangrijk voor ons. Wij spelen zondag op Eupen, dat is belangrijk.”

Al wou Vanhaezebrouck wel even benadrukken dat Anderlecht in het onderlinge competitieduel tegen Genk zeer degelijk gepresteerd heeft. “We hadden daar altijd een punt moeten halen. Als we de bal zelf niet van de lijn halen (Dimata stond ongelukkig in de weg van een doelpoging, red.), halen we altijd een punt. Dat zou een verdiend gelijkspel geweest zijn. Want we hadden ook meer balbezit dan Genk. Alleen het resultaat was voor ons daar niet positief.”