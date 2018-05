Vanhaezebrouck geeft toe dat Anderlecht beter zou moeten doen dan derde plaats: "Maar gezien de omstandigheden…" Pieter-Jan Calcoen

21u14 1 Anderlecht Als alles volgens plan verloopt, zal Anderlecht volgend seizoen niet meer te herkennen zijn. "We moeten een nieuwe start maken", zei Hein Vanhaezebrouck na het verlies tegen Genk.

De 1-2-nederlaag van Anderlecht tegen Racing Genk toonde nog maar eens aan dat dit paars-wit te weinig kwaliteit bezit om echt mee te strijden voor de prijzen. "Mocht ik aan het begin van het seizoen deze kern gehad hebben, dan had ik eens aan de alarmbel getrokken", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Er was te weinig evenwicht. En ook veel te weinig wisselmogelijkheden. Gelukkig waren de jongeren er, op hen hebben we kunnen rekenen, maar het wordt een uitdaging om een groep samen te stellen die meer concurrentie biedt. We moeten een nieuwe start maken."

Vanhaezebrouck heeft geen schrik om met een nieuw elftal vanaf nul te beginnen. "Er is heel veel werk, maar dat is al mijn hele carrière zo. Bij KV Kortrijk was het elk jaar het geval, bij Gent eigenlijk ook, op het tweede seizoen na, toen we het beste voetbal in België speelden. Ik ben het dus gewoon. (denkt na) Trouwens, we hebben toch een Europees ticket, hé. Ik geef toe dat Anderlecht beter zou moeten kunnen doen dan derde eindigen, maar gezien de omstandigheden…"