Vanhaezebrouck geeft dan toch toe dat hij te ver is gegaan tegenover fans: "Wilde spelers in bescherming nemen" PJC/TLB

03 oktober 2018

21u41

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht Hein Vanhaezebrouck heeft in de vooravond samengezeten met een groot deel van de Fan Board van Anderlecht. De trainer van paars-wit haalde afgelopen weekend uit naar de achterban van Anderlecht na de match tegen STVV (0-0). De fans eisten excuses van 'HVH' en die gaf inmiddels toe dat hij te ver ging - eerder deze middag hield hij het nog op Hein Vanhaezebrouck heeft in de vooravond samengezeten met een groot deel van de Fan Board van Anderlecht. De trainer van paars-wit haalde afgelopen weekend uit naar de achterban van Anderlecht na de match tegen STVV (0-0). De fans eisten excuses van 'HVH' en die gaf inmiddels toe dat hij te ver ging - eerder deze middag hield hij het nog op "geen commentaar"

“Men is hier nooit tevreden, we zouden graag meer steun krijgen. In andere stadions blijven de fans hun ploeg wel tot het laatste fluitsignaal steunen", klonk het toen. Die woorden vielen slecht bij de fans, zij eisten excuses. Die lieten op zich wachten, maar inmiddels kwam er dus een onderhoud tussen Hein en de fans.

"Hein Vanhaezebrouck heeft ruim de tijd genomen om de sportieve situatie in detail toe te lichten" klinkt het in een communiqué van Anderlecht. "Hij gaf ook toe dat hij te ver is gegaan in die ene reactie tijdens en na de laatste wedstrijd. De coach gaf aan dat hij de jongens in bescherming wilde nemen. Ook de aanwezige leden van de Fan Board-leden hebben hun opmerkingen en voorstellen duidelijk kenbaar gemaakt."

"De supporters en de club koesteren dezelfde ambities en doelstellingen. Club en fans zijn op dit ogenblik meer dan ooit gebaat bij eendracht. Voorzitter Marc Coucke zal de voorzitters van de fanclubs en een aantal supporters ontvangen voor een onderhoud op 25 oktober, voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe.”