Vanhaezebrouck, die meteen enkele sleutelpionnen moet missen: "Kortrijk is altijd een moeilijke verplaatsing" SDD

27 juli 2018

15u08

Anderlecht Een dag voor Anderlecht tegen KV Kortrijk aan de competitie begint, heeft Hein Vanhaezebrouck aangegeven dat hij met vertrouwen richting zijn ex-ploeg trekt. Maar de coach van paars-wit zit toch met wat personeelszorgen. "Sven Kums sukkelt nu al een tijdje met zijn heup, die zal er dus niet bij zijn. Kenny Saief en Andy Najar zijn ook nog niet 100 procent en op hen kan ik evenmin rekenen."

“Het is een beetje een eerste schooldag. We hebben in de voorbereiding bewust gekozen om tegen grotere tegenstanders te oefenen en dat is met succes verlopen. We gaan dus met goede hoop naar de eerste speeldag, maar we beseffen heel goed dat de verplaatsing naar Kortrijk niet de simpelste is. Er heerst daar altijd altijd een goeie sfeer. Kortrijk is altijd een moeilijke verplaatsing voor Anderlecht."

Vanhaezebrouck verwacht overigens niet dat de warmte morgen een grote invloed zal hebben. "De warmte duurt nu al enkele weken, dus de spelers passen zich automatisch aan. Had het nu plots warm geweest, dan hadden we misschien wel een probleem gehad.”

Gisteren gaf Anderlecht-manager Luc Devroe aan dat er enkele spelers, waaronder Lukasz Teodorczyk, Anderlecht zullen moeten verlaten. Vanhaezebrouck was blij met de helderheid die Devroe verschafte. “Ik moet niets meer zeggen over de beslissingen van Devroe. Dat is zijn taak. Ik ben heel blij dat hij voor wat duidelijkheid heeft gezorgd, zodat ik weet waar ik mee aan de slag moet. Gisteren is er een stuk duidelijkheid bijgekomen. Ik focus mij op het fit krijgen van iedereen in de club.”

Anderlecht verjongde zijn kern gevoelig. Vanhaezebrouck noemt het een plezier om een jonge ploeg te kunnen kneden. “Anderlecht is toch de club die op vlak van jeugd heel goed scoort. Er is hier wel wat kwaliteit aanwezig dus is het niet abnormaal dat je die jongens laat doorstromen."

Anderlecht zit wel met een kern die afgeslankt moet worden. Een oplossing voor die te grote selectie is om jonge kerels uit te lenen, maar daar wordt Vanhaezebrouck niet wild van. “Dat is nog een punt waar we over gaan nadenken. Het is niet de bedoeling dat we alle jongeren gaan uitlenen. Als we voelen dat spelers onvoldoende minuten gaan krijgen, is het niet de bedoeling dat we die naar de beloften sturen. Dan moeten we ze naar ploegen sturen waar ze wekelijks speelminuten krijgen."