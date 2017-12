Vanhaezebrouck: "De wintermercato? Het is pas december" Pieter-Jan Calcoen

13u57 0 Photo News ANDERLECHT, BELGIUM - NOVEMBER 29 : Hein Vanhaezebrouck head coach of RSC Anderlecht pictured during the round of 1/8 Croky Cup between Rsc Anderlecht and Standard de Liege on november 29, 2017 in Anderlecht, Belgium. 29/11/2017. ( Photo by Jimmy Bolcina / Photonews *** Anderlecht Het sneeuwt al, maar Hein Vanhaezebrouck wil het nog niet over de wintermercato hebben. "Het is pas december." Napraten over Standard en vooruitblikken naar Lokeren deed de Anderlecht-coach wel.

Vooreerst het nieuws uit de ziekenboeg van Anderlecht: Nicolae Stanciu is out voor de verplaatsing naar Lokeren. "Hij heeft nog steeds last aan de adductoren", aldus trainer Hein Vanhaezebrouck over zijn Roemeen. "Voor de rest is iedereen fit."

Lokeren mag dus een voltallig Anderlecht ontvangen morgenavond. "Een moeilijke match", blikte Hein vooruit. "Lokeren is in staat een goeie organisatie neer te zetten, wat maakt dat wij toch de openingen zullen moeten vinden. Op verplaatsing is dat blijkbaar makkelijker, omdat er dan iets meer ruimte is. Misschien missen we soms een beetje creativiteit."

Een werkpunt voor Herman Van Holsbeeck in januari? Vanhaezebrouck lachte eens: "Het is pas december, ik praat niet over de wintermercato. (grijnst) Dat doe ik pas op 1 februari. Maar het is zeker niet de bedoeling om héél veel te halen of te verkopen."

Tot slot had Vanhaezebrouck het nog eens over de incidentrijke bekeruitschakeling tegen Standard op woensdag. "Het zit ons allemaal een beetje tegen de laatste tijd. Tegen Bayern en Standard hadden we een penalty moeten krijgen, maar kregen we die niet. En tegen Club werd een geldig doelpunt afgekeurd. (lacht) Mensen zeggen dat dat soort dingen op het einde van het seizoen in evenwicht is, maar in mijn geval is dat toch zeker niet zo."